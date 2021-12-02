«Дженоа» не забил ни одного гола в трёх играх при Шевченко

Карьера украинского специалиста Андрея Шевченко в «Дженоа» пока складывается неудачно. В очередном поединке чемпионата Италии генуэзский коллектив потерпел неудачу, поиграв на своем поле «Милану» со счетом 0:3.

Это третий поединок «Дженоа» под руководством экс-нападающего лондонского «Челси» и «россонери». До этого были поражение и ничейный результат. Стоит отметить, что пока под руководством украинца команда не забивала.

45-летний тренер занял пост рулевого генуэзцев 7 ноября текущего года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

По итогам 15 туров «Дженоа» занимает лишь 18 место в таблице Серии А.