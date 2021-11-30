​Шевченко высказался перед игрой с родным «Миланом»

Андрей Шевченко сделал себе имя в европейском футболе в качестве игрока «Милана». Будучи игроком «россонери», украинец даже выигрывал «Золотой мяч» ещё до эры Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Теперь Шевченко пытается себя найти на тренерском поприще. Недавно он возглавил «Дженоа», и в среду генуэзцы будут принимать как раз «Милан».

«Я, конечно, буду в восторге от игры с «Миланом». Сейчас я стараюсь сдерживать свои эмоции.

Я профессионал, и я обещал фанатам «Дженоа» отдаваться по максимуму ради команды. Прямо сейчас я сделаю всё, чтобы поставить «Милан» в затруднительное положение», - сказал Шевченко на пресс-конференции.