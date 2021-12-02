Пиоли назвал Шевченко хорошим тренером и создателем истории «Милана»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли поделился, о чем разговаривал с новоиспеченным главным тренером «Дженоа» Андреем Шевченко. Итальянец признался, что считает украинца хорошим специалистом, похвалив того за работу в сборной своей страны.

«Шевченко – очень интеллигентный человек. Приятно было противостоять тому, кто создавал историю «Милана». Я пожелал, чтобы у него все получилось в «Дженоа». Мне очень нравится его подход к своим обязанностям», - цитирует Пиоли издание Pressing.

Стоит уточнить, что пока дела у Шевченко в Серии А идут не лучшим образом – его подопечные не смогли отличиться ни одним забитым мячом в трех матчах под его руководством.