«Милан» легко разгромил команду Шевченко, «Наполи» вёл 2:0, но едва не проиграл «Сассуоло»

В 15-м туре Серии А прошли матчи с участием лидеров. «Милан» без особых проблем разобрался с терпящим бедствие «Дженоа». Златан Ибрагимович открыл счет на 10-й минуте прямым ударом со штрафного, а дубль Жуниора Мессьяса снял все вопросы - 3:0.

В параллельном матче «Наполи» гостил у «Сассуоло». После «сухого» первого тайма лидеры быстро забили два мяча (Фабиан Руис и Дрис Мертенс), но затем неаполитанцы «посыпались». Джанлука Скамачча и Джанмарко Феррари на 89-й минуте отыграли перевес фаворита. Лучано Спаллетти за эмоции получил красную карточку, а «Сассуоло» забил снова, вот только ВАР отменил гол Грегоре Дефреля - 2:2.