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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» легко разгромил команду Шевченко, «Наполи» вёл 2:0, но едва не проиграл «Сассуоло»

02 Декабря 2021 • 00:43 Комментировать
Дженоа
0:3
Милан
окончен

В 15-м туре Серии А прошли матчи с участием лидеров. «Милан» без особых проблем разобрался с терпящим бедствие «Дженоа». Златан Ибрагимович открыл счет на 10-й минуте прямым ударом со штрафного, а дубль Жуниора Мессьяса снял все вопросы - 3:0.

В параллельном матче «Наполи» гостил у «Сассуоло». После «сухого» первого тайма лидеры быстро забили два мяча (Фабиан Руис и Дрис Мертенс), но затем неаполитанцы «посыпались». Джанлука Скамачча и Джанмарко Феррари на 89-й минуте отыграли перевес фаворита. Лучано Спаллетти за эмоции получил красную карточку, а «Сассуоло» забил снова, вот только ВАР отменил гол Грегоре Дефреля - 2:2.

Протокол игры  
Дженоа 0:3 Милан
    10' Ибрагимович Златан (0:1)
    45' Мессьяс Жуниор (0:2)
    61' Мессьяс Жуниор (0:3)
Сиригу Сальваторе Ванхесден Зиньо Мазиелло Андреа   67'   77' (Бани Маттиа (   77') Васкес Хоан Гильоне Паоло Стураро Стефано   46' (Эрнани Азеведо (   46') Бадель Милан   62' (Гальдамес Пабло (   62') Ровелла Николо   73'   77' (Портанова Маноло (   77') Камбьясо Андреа Бьянки Флавио   62' (Пандев Горан (   62') Экубан Калеб
Запасные: Шемпер Адриан Бираски Давиде Букса Александр Туре Абдулайе Сабелли Стефано Маркетти Федерико Бехрами Валон
Меньян Майк Калюлю Пьер Кьяер Симон   4' (Габбия Маттео (   4'   32' Флоренци Алессандро   46') Томори Фикайо Тео Эрнандес Тонали Сандро   77' (Салемакерс Алексис (   77') Кесси Франк Мессьяс Жуниор Диас Браим   77' (Бакайоко Тьемуэ (   77') Крунич Раде Ибрагимович Златан   60' (Пеллегри Пьетро (   60')
Запасные: Балло-Туре Фоде Конти Андреа Мальдини Даниэль Леау Рафаэл Татарушану Чиприан Миранте Антонио
01 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Сассуоло 2:2 Наполи
    51' Фабиан Руис (0:1)
    60' Мертенс Дрис (0:2)
(1:2) Скамачча Джанлука 72'    
(2:2) Феррари Джанмарко 89'    
Консильи Андреа Тольян Йереми Кирикеш Влад Феррари Джанмарко Рожерио да Силва   25'   61' (Кирьякопулос Георгиос (   61') Фраттези Давиде   77' (Харрауи Абдау (   77') Лопес Максим Траоре Хамед   61' (Энрике Матеус (   61'   86') Берарди Доменико   55' Скамачча Джанлука Распадори Джакомо   88' (Дефрель Грегоре (   88')
Запасные: Мюлдюр Мерт Пеголо Джанлука Саталино Джакомо Айхан Кан Маньянелли Франческо Пелузо Федерико
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду   80' (Жуан Жезус (   80') Руй Мариу Лоботка Станислав Фабиан Руис   66' (Политано Маттео (   66'   84') Лосано Ирвинг   73' (Демме Диего (   73'   88') Зелиньски Пётр Инсинье Лоренцо   46' (Элмас Эльиф (   46') Мертенс Дрис   65' (Петанья Андреа (   65')
Запасные: Уна Адам Марфелла Давиде Малку Кевин Гулам Фаузи Мерет Алекс
01 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Дженоа Наполи Сассуоло
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окончен Болонья 1:0 Рома
окончен Интер Милан 2:0 Специя
окончен Дженоа 0:3 Милан
окончен Сассуоло 2:2 Наполи
02.12  20:30 Торино ... Эмполи 1.73 4 4.7
02.12  22:45 Лацио ... Удинезе 1.61 4.3 5.4
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Сегодня, 02 Декабря
00:43 · Италия. Серия А
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