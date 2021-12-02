«Милан» легко разгромил команду Шевченко, «Наполи» вёл 2:0, но едва не проиграл «Сассуоло»

В 15-м туре Серии А прошли матчи с участием лидеров. «Милан» без особых проблем разобрался с терпящим бедствие «Дженоа». Златан Ибрагимович открыл счет на 10-й минуте прямым ударом со штрафного, а дубль Жуниора Мессьяса снял все вопросы - 3:0.
В параллельном матче «Наполи» гостил у «Сассуоло». После «сухого» первого тайма лидеры быстро забили два мяча (Фабиан Руис и Дрис Мертенс), но затем неаполитанцы «посыпались». Джанлука Скамачча и Джанмарко Феррари на 89-й минуте отыграли перевес фаворита. Лучано Спаллетти за эмоции получил красную карточку, а «Сассуоло» забил снова, вот только ВАР отменил гол Грегоре Дефреля - 2:2.
Протокол игры
|10' Ибрагимович Златан (0:1)
|45' Мессьяс Жуниор (0:2)
|61' Мессьяс Жуниор (0:3)
Сиригу Сальваторе • Ванхесден Зиньо • Мазиелло Андреа 67' 77' ( Бани Маттиа ( 77') • Васкес Хоан • Гильоне Паоло • Стураро Стефано 46' ( Эрнани Азеведо ( 46') • Бадель Милан 62' ( Гальдамес Пабло ( 62') • Ровелла Николо 73' 77' ( Портанова Маноло ( 77') • Камбьясо Андреа • Бьянки Флавио 62' ( Пандев Горан ( 62') • Экубан Калеб
Запасные: Шемпер Адриан • Бираски Давиде • Букса Александр • Туре Абдулайе • Сабелли Стефано • Маркетти Федерико • Бехрами Валон
Меньян Майк • Калюлю Пьер • Кьяер Симон 4' ( Габбия Маттео ( 4' • 32'Флоренци Алессандро 46') • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Тонали Сандро 77' ( Салемакерс Алексис ( 77') • Кесси Франк • Мессьяс Жуниор • Диас Браим 77' ( Бакайоко Тьемуэ ( 77') • Крунич Раде • Ибрагимович Златан 60' ( Пеллегри Пьетро ( 60')
Запасные: Балло-Туре Фоде • Конти Андреа • Мальдини Даниэль • Леау Рафаэл • Татарушану Чиприан • Миранте Антонио
01 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|51' Фабиан Руис (0:1)
|60' Мертенс Дрис (0:2)
|(1:2) Скамачча Джанлука 72'
|(2:2) Феррари Джанмарко 89'
Консильи Андреа • Тольян Йереми • Кирикеш Влад • Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва 25' 61' ( Кирьякопулос Георгиос ( 61') • Фраттези Давиде 77' ( Харрауи Абдау ( 77') • Лопес Максим • Траоре Хамед 61' ( Энрике Матеус ( 61' ) • 86'Берарди Доменико • 55'Скамачча Джанлука • Распадори Джакомо 88' ( Дефрель Грегоре ( 88')
Запасные: Мюлдюр Мерт • Пеголо Джанлука • Саталино Джакомо • Айхан Кан • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду 80' ( Жуан Жезус ( 80') • Руй Мариу • Лоботка Станислав • Фабиан Руис 66' ( Политано Маттео ( 66' ) • 84'Лосано Ирвинг 73' ( Демме Диего ( 73' ) • 88'Зелиньски Пётр • Инсинье Лоренцо 46' ( Элмас Эльиф ( 46') • Мертенс Дрис 65' ( Петанья Андреа ( 65')
Запасные: Уна Адам • Марфелла Давиде • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Мерет Алекс
01 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".