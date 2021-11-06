Аллегри считает, что «Ювентус» добился прогресса в сравнении с прошлой игрой

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатления от поединка с «Фиорентиной», в котором его подопечным удалось вырвать победу лишь в компенсированное время, играя в большинстве.

«В целом, я доволен увиденным. Если сравнивать с матчем против «Сассуоло», то мы уже не боялись вступать в единоборства и побеждать в дуэлях, забирая мячи. Чтобы добиваться успеха, надо биться до конца, что мы и продемонстрировали. Понравилось, как ребята отнеслись к игре. Но, не надо расслабляться», - заявил наставник в эфире DAZN.

Несмотря на добытые три очка, туринца пока все-равно далеко находятся от зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице Серии А.