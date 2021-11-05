Каррера верит, что Кокорин ещё может вернуться на прежний уровень

Бывший наставник «Спартака» поделился своим мнением касательно проблем российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Итальянец признался, что до сих пор верит в успех футболиста в Серии А, но также назвал аспекты, над которыми игроку надо усердно поработать.

«Кокорин – хороший форвард, который оснащен как физически, так и технически. Все, что ему нужно – обрести уверенность и лучше выучить итальянский язык. Конкурировать с Душаном Влаховичем нелегко, но при желании можно выйти на свой прежний уровень», - приводит слова Карреры издание ViolaNews.

Напомним, что в текущем сезоне Кокорин практически не играет за «Фиорентину», а в последнее время и вовсе борется с различного рода травмами.