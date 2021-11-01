Капелло: «Советовал Аллегри не возвращаться в «Ювентус»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло раскрыл детали разговора с нынешним наставником туринского клуба Массимилиано Аллегри.

- Я советовал Аллегри не возвращаться в «Ювентус» и сказал ему, что он станет жертвенным агнцем. Футболист не делают то, что от них требуется, а во всем винят тренера. У «Ювентуса» ДНК победителя, но сейчас это совершенно не заметно, - приводит слова Капелло Tutto Sport.

Напомним, что два года назад Алеггри уступил свой пост во главе «старой синьоры», но ни Маурицио Сарри, ни Андреа Пирло не остались в роли наставника на второй сезон.

«Ювентус» набрал 15 очков в 11 турах и делит восьмое место в Серии А.