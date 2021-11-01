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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Советовал Аллегри не возвращаться в «Ювентус»

01 Ноября 2021 • 19:41 Комментировать (1)
Ювентус
...
Фиорентина
1.58 4.20 5.50
06.11 20:00

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло раскрыл детали разговора с нынешним наставником туринского клуба Массимилиано Аллегри.

- Я советовал Аллегри не возвращаться в «Ювентус» и сказал ему, что он станет жертвенным агнцем. Футболист не делают то, что от них требуется, а во всем винят тренера. У «Ювентуса» ДНК победителя, но сейчас это совершенно не заметно,  - приводит слова Капелло Tutto Sport.

Напомним, что два года назад Алеггри уступил свой пост во главе «старой синьоры», но ни Маурицио Сарри, ни Андреа Пирло не остались в роли наставника на второй сезон.

«Ювентус» набрал 15 очков в 11 турах и делит восьмое место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Beorn_n
01 Ноября 2021 в 19:49
Последнее время Капелло только и говорит и говорит и говорит.
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