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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Я тренер, а не сторожевой пёс»

03 Ноября 2021 • 09:12 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
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06.11 20:00

После победы над «Зенитом» со счётом 4:2 Массимилиано Аллегри дал понять, что краткосрочный сбор, ради которого «Ювентус» был закрыт на базе, завершается.

- Я тренер, а не сторожевой пёс. Завтра у ребят будет выходной, а в четверг мы снова стартуем. Нам нужно возвращать утраченные позиции в Серии А, - высказался Аллегри для SportMediaset.

Впрочем, в «Ювентусе» опровергли слова Массимилиано Аллегри о выходном дне для команды в среду. Источник в туринском клубе сообщил Football Italia, что «старая синьора» будет регулярно тренироваться. При этом ночевать футболисты будут дома, а не на базе.

На выходных «Ювентус» в Серии А сыграет против «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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