Аллегри: «Я тренер, а не сторожевой пёс»

После победы над «Зенитом» со счётом 4:2 Массимилиано Аллегри дал понять, что краткосрочный сбор, ради которого «Ювентус» был закрыт на базе, завершается.

- Я тренер, а не сторожевой пёс. Завтра у ребят будет выходной, а в четверг мы снова стартуем. Нам нужно возвращать утраченные позиции в Серии А, - высказался Аллегри для SportMediaset.

Впрочем, в «Ювентусе» опровергли слова Массимилиано Аллегри о выходном дне для команды в среду. Источник в туринском клубе сообщил Football Italia, что «старая синьора» будет регулярно тренироваться. При этом ночевать футболисты будут дома, а не на базе.

На выходных «Ювентус» в Серии А сыграет против «Фиорентины».