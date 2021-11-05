​Аллегри: «Победа над «Зенитом» не меняет наш сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил на пресс-конференции перед матчем с «Фиорентиной».

«Мы не должны пропускать голы, даже когда забиваем четыре. Я чувствую, что мы по-прежнему слабы в обороне, в то время как в плане атаки мы стали сильнее. Нам нужен баланс.

Мы достигли первой цели сезона, выйди в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но мы отстаём от других команд. Нам нужно молчать и много работать. Нападающие должны помогать в обороне.

Победа над «Зенитом» не меняет наш сезон, нам нужно сделать шаг вперёд ментально. Мы выключаем свет после того, как забиваем – у нас создаётся ощущение, что игра окончена. Это делает нас уязвимыми», - сказал Аллегри.