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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Победа над «Зенитом» не меняет наш сезон»

05 Ноября 2021 • 16:33 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
1.63 4.00 5.50
06.11 20:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил на пресс-конференции перед матчем с «Фиорентиной».

«Мы не должны пропускать голы, даже когда забиваем четыре. Я чувствую, что мы по-прежнему слабы в обороне, в то время как в плане атаки мы стали сильнее. Нам нужен баланс.

Мы достигли первой цели сезона, выйди в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но мы отстаём от других команд. Нам нужно молчать и много работать. Нападающие должны помогать в обороне.

Победа над «Зенитом» не меняет наш сезон, нам нужно сделать шаг вперёд ментально. Мы выключаем свет после того, как забиваем – у нас создаётся ощущение, что игра окончена. Это делает нас уязвимыми», - сказал Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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