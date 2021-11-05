​Кокорин до сих пор не в общей группе «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин до сих пор занимается не в общей группе «Фиорентины», а индивидуально. Об этом «Рейтингу Букмекеров» рассказали в пресс-службе итальянского клуба.

Александр Кокорин в последний раз выходил на поле в начале октября. С тех пор нападающий «Фиорентины» находится в лазарете.

В «Фиорентину» Александр Кокорин перебрался в конце января текущего года. За итальянский клуб форвард провёл всего лишь семь матчей. Результативными действиями Кокорин до сих пор не отмечался.

Добавим, что после одиннадцати туров «Фиорентина» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.