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Чемпионат Италии. Серия А

Вундеркинд «Ювентуса» намерен завершить карьеру в возрасте 19 лет из-за депрессии

03 Ноября 2021 • 20:15 Комментировать
Ювентус
...
Фиорентина
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06.11 20:00

Летом этого года «Ювентус» подписал 19-летнего таланта ПСВ Мохаммеда Ихаттарена, которого тут же отдали в аренду в «Сампдорию». Пару недель назад игрок отпросился на родину, но не вернулся в клуб в указанный срок, пропав без вести.

Но, как оказывается, голландец встречался со своим агентом Мино Райолой, прикрываясь болезнью. По информации издания Calciomercato, Ихаттарен всерьез задумывается о завершении профессиональной карьеры.

Дело в том, что футболиста постоянно беспокоят депрессивные расстройства – это началось в 2019 году, когда из жизни ушел его отец. Сообщается, что полузащитник никак не может справиться с переживаниями, что подтолкнуло его на решение приостановить выступления на высшем уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория Мохамед Ихаттарен
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