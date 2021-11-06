«Ювентус» лишь на 90-й минуте забил единственный мяч в игре с «Фиорентиной»

«Ювентус», похоже, никак не выберется из игрового кризиса. В субботнем матче с «Фиорентиной» туринцы лишь раз пробили в створ чужих ворот в основное время, но все же смогли вырвать победу на 90-й минуте. Это Хуан Куадрадо с острейшего угла умудрился направить мяч в сетку и принести победу своей команде - 1:0. Добавим, что экс-чемпионы с 73-й минуты играли в большинстве.

Сегодняшние соперники с 18 очками в активе делят шестое место с «Лацио».