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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» лишь на 90-й минуте забил единственный мяч в игре с «Фиорентиной»

06 Ноября 2021 • 21:59 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Фиорентина
окончен

«Ювентус», похоже, никак не выберется из игрового кризиса. В субботнем матче с «Фиорентиной» туринцы лишь раз пробили в створ чужих ворот в основное время, но все же смогли вырвать победу на 90-й минуте. Это Хуан Куадрадо с острейшего угла умудрился направить мяч в сетку и принести победу своей команде - 1:0. Добавим, что экс-чемпионы с 73-й минуты играли в большинстве.

Сегодняшние соперники с 18 очками в активе делят шестое место с «Лацио».

Протокол игры  
Ювентус 1:0 Фиорентина
(1:0) Куадрадо Хуан 90'    
Перин Маттиа Данило Луис   45' Ругани Даниэле   88' Де Лихт Маттайс Алекс Сандро   46' (Пеллегрини Лука (   46') Кьеза Федерико Маккенни Уэстон Локателли Мануэль Рабио Адриен   79' (Куадрадо Хуан (   79') Дибала Пауло   90' (Бентанкур Родриго (   90') Мората Альваро   88' (Жорже Кайо (   88')
Запасные: Израэль Франко Бонуччи Леонардо Ремзи Аарон Пинсольо Карло Бернардески Федерико Мело Артур Кьеллини Джорджо Кулушевски Деян
Терраччиано Пьетро Одриосола Альваро Миленкович Никола   66'   73' Мартинес Лукас II   26' Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   78' (Дункан Альфред (   78') Торрейра Лукас   64' (Амрабат Софьян (   64') Кастровилли Гаэтано   79' (Настасич Матия (   79'   82') Кальехон Хосе   75' (Соттил Рикардо (   75') Влахович Душан Сапонара Риккардо   75' (Роша Игор II (   75')
Запасные: Черофолини Микеле Росати Антонио Терзич Алекса Венути Лоренцо Мале Юссеф Бенасси Марко
06 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sagittarius
06 Ноября 2021 в 22:04
С тяжёлой победой ювентини! Сложно назвать эту победу на 100% заслуженной, но Миленкович, в данном конкретном случае, сам дурак. Forza Juve!
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окончен Специя 1:0 Торино
окончен Ювентус 1:0 Фиорентина
06.11  22:45 Кальяри ... Аталанта 5.6 4.5 1.57
07.11  14:30 Венеция ... Рома 4.9 4.2 1.68
07.11  17:00 Удинезе ... Сассуоло 2.65 3.55 2.6
07.11  17:00 Сампдория ... Болонья 2.23 3.8 3.05
07.11  20:00 Наполи ... Верона 1.41 5.2 7.4
07.11  20:00 Лацио ... Салернитана 1.38 5.4 7.8
07.11  22:45 Милан ... Интер Милан 2.7 3.75 2.49
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Сегодня, 06 Ноября
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