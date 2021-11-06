«Ювентус» лишь на 90-й минуте забил единственный мяч в игре с «Фиорентиной»

«Ювентус», похоже, никак не выберется из игрового кризиса. В субботнем матче с «Фиорентиной» туринцы лишь раз пробили в створ чужих ворот в основное время, но все же смогли вырвать победу на 90-й минуте. Это Хуан Куадрадо с острейшего угла умудрился направить мяч в сетку и принести победу своей команде - 1:0. Добавим, что экс-чемпионы с 73-й минуты играли в большинстве.
Сегодняшние соперники с 18 очками в активе делят шестое место с «Лацио».
Протокол игры
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|(1:0) Куадрадо Хуан 90'
Перин Маттиа • Данило Луис • 45'Ругани Даниэле • 88'Де Лихт Маттайс • Алекс Сандро 46' ( Пеллегрини Лука ( 46') • Кьеза Федерико • Маккенни Уэстон • Локателли Мануэль • Рабио Адриен 79' ( Куадрадо Хуан ( 79') • Дибала Пауло 90' ( Бентанкур Родриго ( 90') • Мората Альваро 88' ( Жорже Кайо ( 88')
Запасные: Израэль Франко • Бонуччи Леонардо • Ремзи Аарон • Пинсольо Карло • Бернардески Федерико • Мело Артур • Кьеллини Джорджо • Кулушевски Деян
Терраччиано Пьетро • Одриосола Альваро • Миленкович Никола 66' • 73'Мартинес Лукас II • 26'Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо 78' ( Дункан Альфред ( 78') • Торрейра Лукас 64' ( Амрабат Софьян ( 64') • Кастровилли Гаэтано 79' ( Настасич Матия ( 79' ) • 82'Кальехон Хосе 75' ( Соттил Рикардо ( 75') • Влахович Душан • Сапонара Риккардо 75' ( Роша Игор II ( 75')
Запасные: Черофолини Микеле • Росати Антонио • Терзич Алекса • Венути Лоренцо • Мале Юссеф • Бенасси Марко
06 ноября. Стадион "Альянц Стэдиум".