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Пиоли: «Диас играет очень хорошо»

13 Мая 2021, 23:38,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре полузащитника Браима Диаса в последних матчах.

«Браим играет очень хорошо, я выпустил его, чтобы переместить Чалханоглу на левый фланг, таким образом, укрепив эту зону. Поверьте, это очень важная перестановка», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

После 36 туров «россонери» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая «Аталанте», идущей второй, лишь по дополнительным показателям. До конца турнира «Милану» осталось сыграть два матча. Стоит отметить, что в последнем туре «Милану» предстоит встретиться на выезде с «Аталантой».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Стефано Пиоли, Браим Диас
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