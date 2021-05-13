Пиоли: «Диас играет очень хорошо»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре полузащитника Браима Диаса в последних матчах.

«Браим играет очень хорошо, я выпустил его, чтобы переместить Чалханоглу на левый фланг, таким образом, укрепив эту зону. Поверьте, это очень важная перестановка», - цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

После 36 туров «россонери» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая «Аталанте», идущей второй, лишь по дополнительным показателям. До конца турнира «Милану» осталось сыграть два матча. Стоит отметить, что в последнем туре «Милану» предстоит встретиться на выезде с «Аталантой».