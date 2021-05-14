Диас: «Я счастлив в «Милане»

Вингер «Реала» Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», счастлив в итальянском клубе.

«Я очень счастлив выступать за «Милан», невероятный город и прекрасный клуб. Болельщики приветливы ко мне, чувствую себя здесь прекрасно. Хочу подарить им радость, буду делать всё возможное, чтобы помочь «Милану» добиться успеха.

Такой клуб, как «Милан», должен играть в Лиге чемпионов. Это серьезный турнир, попадание в него очень многое значит для нас», - цитирует Диаса SportMediaset.

21-летний испанец сыграл 25 матчей за «Милан» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.