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Диас: «Я счастлив в «Милане»

14 Мая 2021, 23:26,

Вингер «Реала» Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», счастлив в итальянском клубе.

«Я очень счастлив выступать за «Милан», невероятный город и прекрасный клуб. Болельщики приветливы ко мне, чувствую себя здесь прекрасно. Хочу подарить им радость, буду делать всё возможное, чтобы помочь «Милану» добиться успеха.

Такой клуб, как «Милан», должен играть в Лиге чемпионов. Это серьезный турнир, попадание в него очень многое значит для нас», - цитирует Диаса SportMediaset.

21-летний испанец сыграл 25 матчей за «Милан» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Браим Диас
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