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Кастильехо: «Мне нравится, когда команда ставится выше отдельных личностей»

13 Мая 2021, 22:37,

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо высказался об успехах клуба в нынешнем сезоне.

«Мне нравится, когда команда ставится выше отдельных личностей. Невозможно добиться успеха, если вы не являетесь семьёй. В этом сезоне мы стали одним целым. У всех игроков бывают взлёты и падения, тяжело провести весь год на высочайшем уровне, но каждый футболист что-то дал команде, поэтому мы близки к попаданию в Лигу чемпионов», - цитирует Кастильехо пресс-служба «Милана».

26-летний испанец сыграл 42 матча за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Самуэль Кастильехо
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