Кастильехо: «Мне нравится, когда команда ставится выше отдельных личностей»

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо высказался об успехах клуба в нынешнем сезоне.

«Мне нравится, когда команда ставится выше отдельных личностей. Невозможно добиться успеха, если вы не являетесь семьёй. В этом сезоне мы стали одним целым. У всех игроков бывают взлёты и падения, тяжело провести весь год на высочайшем уровне, но каждый футболист что-то дал команде, поэтому мы близки к попаданию в Лигу чемпионов», - цитирует Кастильехо пресс-служба «Милана».

26-летний испанец сыграл 42 матча за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.