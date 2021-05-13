Диас: «Доволен тем, как мы играем»

Вингер «Реала» Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», доволен своей формой.

«Я очень доволен тем, как мы играем, меня радует и моя индивидуальная форма, особенно это касается последних двух игр. Мы не должны расслабляться, необходимо сконцентрироваться на следующей игре, рад за свою команду», - цитирует Диаса пресс-служба «Милана».

21-летний испанец сыграл 37 матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Арендное соглашение между «Реалом» и «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года, у итальянского клуба нет права выкупа футболиста.