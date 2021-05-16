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«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам

16 Мая 2021, 23:41,

После трёх побед подряд с общим счётом 12:0 «Милан» играл против «Кальяри» в 37-м туре Серии А. «Россонери» снова не пропустили благодаря двум красивым спасения Джанлуиджи Доннаруммы, но и сами создали слишком мало остроты, чтобы надеяться на три очка. Нулевая ничья - закономерный итог, и перед заключительным туром миланцы делят третье место с «Наполи». В одном очке позади «Ювентус».

Протокол игры  
Милан 0:0 Кальяри
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   58'   63' (Далот Диогу (   63') Кьяер Симон   33' Томори Фикайо Тео Эрнандес Кесси Франк Беннасер Исмаэль   63' (Мейте Суалихо (   63') Салемакерс Алексис   46' (Леау Рафаэл (   46') Диас Браим   57' (Кастильехо Самуэль (   57') Чалханоглу Хакан   89' (Манджукич Марио (   89') Ребич Анте
Запасные: Хёуге Йенс Мальдини Даниэль Романьоли Алессио Тонали Сандро Калюлю Пьер Татарушану Чиприан Крунич Раде
Краньо Алессио Чеппители Лука   87' (Клаван Рагнар (   87') Годин Диего Карбони Андреа   45'   88' (Ругани Даниэле (   88') Нандес Найтан Дейола Алессандро   87' (Асамоа Квадво (   87') Марин Рэзван   40'   78' (Дункан Альфред (   78') Ликояннис Хараламбос Наингголан Раджа Педро Жоао Паволетти Леонардо   78' (Черри Альберто (   78')
Запасные: Трамони Маттео Дзаппа Габриэле Викарио Гульельмо Соттил Рикардо Арести Симоне Трипальделли Алессандро Симеоне Джованни
16 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Кальяри
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Комментарии (7)
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1
Spirit
17 Мая 2021, 01:24

Надеюсь Аталанта прихлопнет этих клоунов!

0
Champions of the world
17 Мая 2021, 00:57

Ну что они наделали эти россонери?! Побеждать нужно было дома слабенький Кальяри и укреплять свои позиции. Вместо этого миланцы теряют очки и теперь судьба их выхода в ЛЧ в немалой степени зависит от результата в игре с Аталантой в последнем туре. Интрига закручена, конечно, лихо, но все же хотелось, чтобы россонери находились в более удобных условиях. А так получатся, что у того же Наполи или Ювентуса соперники в разы слабее, чем у Милана. Хотя сами красно-черные виноваты, что попали в такую непростую ситуацию В общем, матч в Бергамо будет своего рода финалом всего сезона для Милана.

0
FORZAYOU
17 Мая 2021, 00:18

Скандинавская ничья в последнем туре, и старуха в пролёте

1
beorn_n
17 Мая 2021, 00:33

всм? если Юве свою игру выйграет у него будет 78, у Милана если ничья то 77

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0
Juve96
17 Мая 2021, 00:09

Ничья с Аталантой и дело в шляпе

1
Platinum9
16 Мая 2021, 23:50
Самый страшный матч у Милана в серии А - матч с Аталантой. Надеюсь, после 38го тура Милан будет на 2 месте.
0
beorn_n
16 Мая 2021, 23:45

А у Милана концовочка с Аталантой, проигрывает, а Юве выигрывает у Болоньи и все тю тю лч. Интрига жива!

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