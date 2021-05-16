«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам

После трёх побед подряд с общим счётом 12:0 «Милан» играл против «Кальяри» в 37-м туре Серии А. «Россонери» снова не пропустили благодаря двум красивым спасения Джанлуиджи Доннаруммы, но и сами создали слишком мало остроты, чтобы надеяться на три очка. Нулевая ничья - закономерный итог, и перед заключительным туром миланцы делят третье место с «Наполи». В одном очке позади «Ювентус».