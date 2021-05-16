«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам

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16 Мая 2021, 23:41,
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После трёх побед подряд с общим счётом 12:0 «Милан» играл против «Кальяри» в 37-м туре Серии А. «Россонери» снова не пропустили благодаря двум красивым спасения Джанлуиджи Доннаруммы, но и сами создали слишком мало остроты, чтобы надеяться на три очка. Нулевая ничья - закономерный итог, и перед заключительным туром миланцы делят третье место с «Наполи». В одном очке позади «Ювентус».
Протокол игры
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде 58' 63' ( Далот Диогу ( 63') • Кьяер Симон • 33'Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Кесси Франк • Беннасер Исмаэль 63' ( Мейте Суалихо ( 63') • Салемакерс Алексис 46' ( Леау Рафаэл ( 46') • Диас Браим 57' ( Кастильехо Самуэль ( 57') • Чалханоглу Хакан 89' ( Манджукич Марио ( 89') • Ребич Анте
Запасные: Хёуге Йенс • Мальдини Даниэль • Романьоли Алессио • Тонали Сандро • Калюлю Пьер • Татарушану Чиприан • Крунич Раде
Краньо Алессио • Чеппители Лука 87' ( Клаван Рагнар ( 87') • Годин Диего • Карбони Андреа 45' 88' ( Ругани Даниэле ( 88') • Нандес Найтан • Дейола Алессандро 87' ( Асамоа Квадво ( 87') • Марин Рэзван 40' 78' ( Дункан Альфред ( 78') • Ликояннис Хараламбос • Наингголан Раджа • Педро Жоао • Паволетти Леонардо 78' ( Черри Альберто ( 78')
Запасные: Трамони Маттео • Дзаппа Габриэле • Викарио Гульельмо • Соттил Рикардо • Арести Симоне • Трипальделли Алессандро • Симеоне Джованни
16 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Кальяри
Надеюсь Аталанта прихлопнет этих клоунов!
Ну что они наделали эти россонери?! Побеждать нужно было дома слабенький Кальяри и укреплять свои позиции. Вместо этого миланцы теряют очки и теперь судьба их выхода в ЛЧ в немалой степени зависит от результата в игре с Аталантой в последнем туре. Интрига закручена, конечно, лихо, но все же хотелось, чтобы россонери находились в более удобных условиях. А так получатся, что у того же Наполи или Ювентуса соперники в разы слабее, чем у Милана. Хотя сами красно-черные виноваты, что попали в такую непростую ситуацию В общем, матч в Бергамо будет своего рода финалом всего сезона для Милана.
Скандинавская ничья в последнем туре, и старуха в пролёте
всм? если Юве свою игру выйграет у него будет 78, у Милана если ничья то 77
Ничья с Аталантой и дело в шляпе
А у Милана концовочка с Аталантой, проигрывает, а Юве выигрывает у Болоньи и все тю тю лч. Интрига жива!