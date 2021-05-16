«Милан» не будет продлевать контракт с Манджукичем

По завершению сезона «Милан» не собирается оставлять в составе хорватского нападающего Марио Манджукича.

Итальянские журналисты из Corriere della Sera написали, что «Милан» не воспользуется возможностью продления контракта с форвардом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Контракт с «Миланом» Манджукич подписал в январе 2021 года. Одним из претендентов на Марио был московский «Локомотив». Трансферная стоимость хорвата оценивается в миллион евро. Возможно, вместо Манджукича «красно-чёрные» купят у «ПСЖ» аргентинца Мауро Икарди.