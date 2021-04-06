​Пирло: «Футболисты следуют за мной»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался перед матчем против «Наполи». По словам рулевого «старой синьоры», у него нет проблем в отношениях с футболистами, несмотря на домыслы СМИ.

«Это будет важный матч в плане турнирного положения. «Наполи» находится в хорошей форме. Мы хотим показать свой футбол и постараемся набрать три очка. Я ожидаю открытого футбола и надеюсь, что игра получится отличной», - сказал Пирло на пресс-конференции.

«Отношения с командой? Я всегда на связи с ними. Я люблю общаться до и после тренировок, чувствую большую уверенность. Футболисты следуют за мной, они хотят реабилитироваться, и они первыми огорчаются из-за нашего положения», - добавил тренер.

«Ювентус» примет «Наполи» седьмого апреля.