Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» лишился полузащитника из-за коронавируса

06 Апреля 2021, 13:16,

Хавбек туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески подхватил коронавирус, об этом информирует пресс-служба «старой синьоры». 27-летний футболист изолирован от команды, болезнь проходит бессимптомно.

Напомним, что Федерико защищает цвета туринского коллектива с лета 2017-го года. Он перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины» за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Бернардески провел 24 поединка, отметившись двумя результативными передачами.

«Старая синьора» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В 29-м туре туринская команда на своем поле примет «Наполи».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Федерико Бернардески
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