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Кьеллини: «Мы должны сыграть идеально, чтобы обыграть «Наполи»

07 Апреля 2021, 19:19,

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча против «Наполи».

«Это будет сложная игра против команды, которая находится в отличной форме и играет в футбол высокого качества. Мы должны показать идеальную игру, чтобы одержать победу. Мы сконцентрированы на всех оставшихся матчах, начиная с сегодняшнего.

Последние результаты? Конечно, мы надеялись выступить лучше, особенно против «Беневенто», но здорово, что нам удалось реабилитироваться в матче с «Торино», - цитирует итальянского защитника Sky Sport Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» состоится сегодня, седьмого апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Наполи, Джорджо Кьеллини
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