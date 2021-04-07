Кьеллини: «Мы должны сыграть идеально, чтобы обыграть «Наполи»

|
07 Апреля 2021, 19:19,
|
|
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча против «Наполи».
«Это будет сложная игра против команды, которая находится в отличной форме и играет в футбол высокого качества. Мы должны показать идеальную игру, чтобы одержать победу. Мы сконцентрированы на всех оставшихся матчах, начиная с сегодняшнего.
Последние результаты? Конечно, мы надеялись выступить лучше, особенно против «Беневенто», но здорово, что нам удалось реабилитироваться в матче с «Торино», - цитирует итальянского защитника Sky Sport Italia.
Матч между «Ювентусом» и «Наполи» состоится сегодня, седьмого апреля.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Наполи, Джорджо Кьеллини