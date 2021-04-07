Кьеллини: «Мы должны сыграть идеально, чтобы обыграть «Наполи»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча против «Наполи».

«Это будет сложная игра против команды, которая находится в отличной форме и играет в футбол высокого качества. Мы должны показать идеальную игру, чтобы одержать победу. Мы сконцентрированы на всех оставшихся матчах, начиная с сегодняшнего.

Последние результаты? Конечно, мы надеялись выступить лучше, особенно против «Беневенто», но здорово, что нам удалось реабилитироваться в матче с «Торино», - цитирует итальянского защитника Sky Sport Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» состоится сегодня, седьмого апреля.