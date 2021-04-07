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Маркизио: «В Серии А нет ВАРа»

07 Апреля 2021, 22:09,

В отложенном матче третьего тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» каждая команда претендовала на пенальти, но арбитр не стал указывать на точку после видеоповторов спорных эпизодов. Речь идет о фоле Ирвинга Лосано на Федерико Кьезе в штрафной площади, но нарушения не было, возможно, из-за того, что атакующий игрок уже отдал мяч и был практически за линией поля. Также был дискуссионный прием Алекса Сандро против Пётра Зелиньски.

- Как и в отборочных матчей чемпионата мира, в Серии А также нет ВАРа, - так прокомментировал судейство экс-игрок «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио. - Надеюсь, что технология определения взятия ворот работает. Хотя кто знает…

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Наполи, Клаудио Маркизио
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