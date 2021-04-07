Маркизио: «В Серии А нет ВАРа»

В отложенном матче третьего тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» каждая команда претендовала на пенальти, но арбитр не стал указывать на точку после видеоповторов спорных эпизодов. Речь идет о фоле Ирвинга Лосано на Федерико Кьезе в штрафной площади, но нарушения не было, возможно, из-за того, что атакующий игрок уже отдал мяч и был практически за линией поля. Также был дискуссионный прием Алекса Сандро против Пётра Зелиньски.

- Как и в отборочных матчей чемпионата мира, в Серии А также нет ВАРа, - так прокомментировал судейство экс-игрок «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио. - Надеюсь, что технология определения взятия ворот работает. Хотя кто знает…