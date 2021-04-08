Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Буффон пошутил по поводу своей игры

08 Апреля 2021, 17:54,

Джанлуиджи Буффон защищал ворота «Ювентуса» в среду, когда команда Андреа Пирло добилась важной победы над «Наполи» со счётом 2:1. Многие СМИ написали о том, что Буффон играл важную роль при выходе «старой синьоры» из обороны через короткий пас. Опытный вратарь пошутил на этот счёт, опубликовав фотографию, на которой он загружает мяч вперёд посредством длинного выноса.

«Выходим из обороны через пас, версия Буффона», - написал страж ворот «Ювентуса».

 

После двадцати девяти туров «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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