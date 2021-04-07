Пирло: «Я допустил много ошибок»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл предварительные итоги первого сезона у руля туринской команды. «Старая синьора» вылетела из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф и имеет минимальные шансы завоевать Скудетто.

- Я допустил много ошибок, но буду допускать их и дальше. Это мой дебютный сезон. Мне нужен был этот опыт для сегодняшнего дня и на будущее. Это очень сложная кампания не только для меня, но и многих других тренеров. Все ошибаются, включая меня, но я могу сделать выводы, чтобы не повторять их, - заявил Пирло по окончанию матча с «Наполи».

Напомним, что за 9 туров до конца сезона «Ювентус» проигрывает лидеру 12 очков.