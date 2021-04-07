«Ювентус» и «Интер» синхронно победили

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07 Апреля 2021, 21:55,
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В чемпионате Италии состоялись перенесённые матчи. «Ювентус» не только в кабинетах, но и по игре сегодня одолел «Наполи». Победу со счетом 2:1 принесли результативные удары Криштиану Роналду и Паулу Дибалы. У соперника гол с пенальти на последней минуте забил Лоренцо Инсинье.
По тому же сценарию и примерно в те же минуты забивали и «Интер» с «Сассуоло». Три очка миланцам принесли голы Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.
Протокол игры
|(1:0) Роналду Криштиану 13'
|(2:0) Дибала Пауло 73'
|90' Инсинье Лоренцо (2:1)
Буффон Джанлуиджи • Данило Луис • Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • Алекс Сандро • 54'Куадрадо Хуан 69' ( Дибала Пауло ( 69') • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен • Кьеза Федерико 80' ( Мело Артур ( 80') • Роналду Криштиану • Мората Альваро 69' ( Маккенни Уэстон ( 69')
Запасные: Демирал Мерих • Щесны Войцех • Дрэгушин Раду • Ремзи Аарон • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Кулушевски Деян
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • 81'Кулибали Калиду • 22'Хюсай Эльсейд 76' ( Руй Мариу ( 76') • Демме Диего 54' ( Осимхен Виктор ( 54') • Фабиан Руис 89' ( Петанья Андреа ( 89') • Лосано Ирвинг 54' ( Политано Маттео ( 54') • Зелиньски Пётр • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 76' ( Элмас Эльиф ( 76')
Запасные: Оспина Давид • Бакайоко Тьемуэ • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Манолас Костас • Лоботка Станислав • Максимович Никола
07 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры
|Интер Милан
|2:1
|Сассуоло
|(1:0) Лукаку Ромелу 10'
|(2:0) Мартинес Лаутаро 67'
|85' Траоре Хамед (2:1)
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Дармиан Маттео • Хакими Ашраф • Барелла Николо • 17'Эриксен Кристиан 59' ( Сенси Стефано ( 59') • Гальярдини Роберто 70' ( Весино Матиас ( 70') • Янг Эшли • 60'Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 77' ( Санчес Алексис ( 77')
Запасные: Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Видаль Артуро • Раду Йонуц
Консильи Андреа • 7'Тольян Йереми 75' ( Гараслин Лукаш ( 75') • Кирикеш Влад 90' ( Карамоко Исаак ( 90') • Марлон • Рожерио да Силва 75' ( Кирьякопулос Георгиос ( 75') • Лопес Максим • 84'Обьянг Педро • Траоре Хамед • 23'Джуричич Филип • Бога Жереми 80' ( Оддеи Брайан ( 80') • Распадори Джакомо
Запасные: Пеголо Джанлука • Пиччинини Стефано • Турати Стефано • Federico Artioli • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико • Саккани Маттео
07 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Интер Милан, Наполи, Сассуоло
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