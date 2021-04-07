Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» и «Интер» синхронно победили

07 Апреля 2021, 21:55,

В чемпионате Италии состоялись перенесённые матчи. «Ювентус» не только в кабинетах, но и по игре сегодня одолел «Наполи». Победу со счетом 2:1 принесли результативные удары Криштиану Роналду и Паулу Дибалы. У соперника гол с пенальти на последней минуте забил Лоренцо Инсинье.

По тому же сценарию и примерно в те же минуты забивали и «Интер» с «Сассуоло». Три очка миланцам принесли голы Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.

Протокол игры  
Ювентус 2:1 Наполи
(1:0) Роналду Криштиану 13'    
(2:0) Дибала Пауло 73'    
    90' Инсинье Лоренцо (2:1)
Буффон Джанлуиджи Данило Луис Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо Алекс Сандро   54' Куадрадо Хуан   69' (Дибала Пауло (   69') Бентанкур Родриго Рабио Адриен Кьеза Федерико   80' (Мело Артур (   80') Роналду Криштиану Мората Альваро   69' (Маккенни Уэстон (   69')
Запасные: Демирал Мерих Щесны Войцех Дрэгушин Раду Ремзи Аарон Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Кулушевски Деян
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир   81' Кулибали Калиду   22' Хюсай Эльсейд   76' (Руй Мариу (   76') Демме Диего   54' (Осимхен Виктор (   54') Фабиан Руис   89' (Петанья Андреа (   89') Лосано Ирвинг   54' (Политано Маттео (   54') Зелиньски Пётр Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   76' (Элмас Эльиф (   76')
Запасные: Оспина Давид Бакайоко Тьемуэ Контини Никита Чиоффи Антонио Манолас Костас Лоботка Станислав Максимович Никола
07 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры  
Интер Милан 2:1 Сассуоло
(1:0) Лукаку Ромелу 10'    
(2:0) Мартинес Лаутаро 67'    
    85' Траоре Хамед (2:1)
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Дармиан Маттео Хакими Ашраф Барелла Николо   17' Эриксен Кристиан   59' (Сенси Стефано (   59') Гальярдини Роберто   70' (Весино Матиас (   70') Янг Эшли   60' Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   77' (Санчес Алексис (   77')
Запасные: Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Видаль Артуро Раду Йонуц
Консильи Андреа   7' Тольян Йереми   75' (Гараслин Лукаш (   75') Кирикеш Влад   90' (Карамоко Исаак (   90') Марлон Рожерио да Силва   75' (Кирьякопулос Георгиос (   75') Лопес Максим   84' Обьянг Педро Траоре Хамед   23' Джуричич Филип Бога Жереми   80' (Оддеи Брайан (   80') Распадори Джакомо
Запасные: Пеголо Джанлука Пиччинини Стефано Турати Стефано Federico Artioli Маньянелли Франческо Пелузо Федерико Саккани Маттео
07 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Наполи, Сассуоло
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Комментарии (1)
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0
sagittarius
07 Апреля 2021, 22:00

Какой исчерпывающий обзор!

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