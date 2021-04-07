«Ювентус» и «Интер» синхронно победили

В чемпионате Италии состоялись перенесённые матчи. «Ювентус» не только в кабинетах, но и по игре сегодня одолел «Наполи». Победу со счетом 2:1 принесли результативные удары Криштиану Роналду и Паулу Дибалы. У соперника гол с пенальти на последней минуте забил Лоренцо Инсинье.

По тому же сценарию и примерно в те же минуты забивали и «Интер» с «Сассуоло». Три очка миланцам принесли голы Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса.