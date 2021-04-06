Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Проведению матча «Ювентус» - «Наполи» пока ничего не угрожает

06 Апреля 2021, 14:49,

Многострадальный матч между «Ювентусом» и «Наполи» должен пройти седьмого апреля. В Италии начали ходить разговоры о возможном новом переносе поединка из-за ряда заражений в туринском клубе. Коронавирус был выявлен у Леонардо Бонуччи, Мериха Демирала и Федерико Бернардески. Впрочем, по словам главы местного органа здравоохранения Карло Пикко, проведению игры пока ничего не угрожает.

«На данный момент проведению игры ничего не угрожает. Врачи работают, чтобы проверить наличие других заражённых в «Ювентусе», - сказал Пикко CalcioNapoli24.

Напомним, изначально «Наполи» засчитали поражение за неявку на эту игру, но позже неаполитанцы выиграли апелляцию. Матч назначили на 17 марта, но затем перенесли по согласию клубов на 7 апреля.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Наполи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола