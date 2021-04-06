​Проведению матча «Ювентус» - «Наполи» пока ничего не угрожает

Многострадальный матч между «Ювентусом» и «Наполи» должен пройти седьмого апреля. В Италии начали ходить разговоры о возможном новом переносе поединка из-за ряда заражений в туринском клубе. Коронавирус был выявлен у Леонардо Бонуччи, Мериха Демирала и Федерико Бернардески. Впрочем, по словам главы местного органа здравоохранения Карло Пикко, проведению игры пока ничего не угрожает.

«На данный момент проведению игры ничего не угрожает. Врачи работают, чтобы проверить наличие других заражённых в «Ювентусе», - сказал Пикко CalcioNapoli24.

Напомним, изначально «Наполи» засчитали поражение за неявку на эту игру, но позже неаполитанцы выиграли апелляцию. Матч назначили на 17 марта, но затем перенесли по согласию клубов на 7 апреля.