Дармиан: «Каждый футболист чувствует себя важной частью «Интера»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан доволен игрой команды в матче против «Дженоа» (3:0).

«Мы понимали, насколько важна эта игра. Нам предстояло встретиться с командой, которая находится в прекрасной форме. С первых минут мы показали то, что планировали. Это был отличный матч.

Каждый футболист чувствует себя важной частью клуба – это необходимо, чтобы добиваться прекрасных результатов на дистанции. Мы должны продолжать в том же духе, потому что находимся на правильном пути.

Что мне сказал Эриксен после гола? Не помню. Думаю, что он меня похвалил, ведь я редко забиваю», - цитирует Дармиана Sky Sport Italia.