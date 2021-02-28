Конте: «Работа, которую мы начали проделывать еще в прошлом году, окупается»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Дженоа» (3:0).

«Мы играли против команды, которая находится в отличной форме. Кажется, что «Дженоа» заработал на одно очко меньше нас за последний период. Мы подошли к матчу с правильным настроем и позволили сопернику лишь несколько навесов. Мы забили три гола, при этом Перин сделал несколько классных сейвов, так сегодня весь клуб счастлив.

Работа, которую мы начали проделывать еще в прошлом году, окупается. Команда всё больше и больше верит в себя и понимает, как действовать с мячом, так и без него», - цитирует Конте Sky Sport Italia.