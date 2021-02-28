Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте считает, что «Интер» мог бы пошуметь в плей-офф Лиги чемпионов

28 Февраля 2021, 21:18,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что его команда могла бы пошуметь в плей-офф Лиге чемпионов.

«Я думаю, что мы незаслуженно вылетели из Лиги чемпионов, но это заставило нас копнуть глубже и понять, что необходимо стать лучше, чтобы быть более конкурентоспособными.

Думаю, что мы бы смогли сказать своё слово, если бы сейчас выступали в Лиге чемпионов», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

Отметим, что «Интер» занял последнее место в группе B в лиге чемпионов, набрав лишь шесть очков. В национальном же чемпионате дела складываются куда лучше, после двадцати четырех туров подопечные Конте лидируют в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (2)
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0
7 ale
28 Февраля 2021, 21:55

хахахаха

0
overkill666
28 Февраля 2021, 21:33

уже пошумели, вся Европа поржала..

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