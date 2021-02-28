Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Лукаку – о лидерстве в Серии А: «Нам нельзя останавливаться на достигнутом»

28 Февраля 2021, 19:42,

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку остался доволен победой над «Дженоа» (3:0).

«Мы становимся лучше и по праву находимся на вершине таблицы – это прекрасное чувство, но нам нельзя останавливаться.

В прошлом сезоне мы потерпели несколько поражений в матчах с такими соперниками, нельзя вновь допускать подобных ошибок. Я очень доволен сегодняшней победой, но сейчас нам нужно сосредоточиться на матче с «Пармой», - цитирует бельгийского нападающего Sky Sport Italia.

«Интер» набрал пятьдесят шесть очков в двадцати четырёх турах и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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