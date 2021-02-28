​Конте: «Нам нельзя очаровываться комплиментами»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте предостерегает своих футболистов от самоуспокоенности перед матчем против «Дженоа».

«Это будет важная игра, мы должны найти правильный баланс и быть готовыми к положительным и отрицательным моментам.

Мы уже реагировали на негативные моменты, а теперь нам не стоит очаровываться комплиментами. Мы должны подтвердить, что переживаем позитивный момент.

«Дженоа» - очень хорошо организованная команда с чёткой идентичностью. Они нашли хороший баланс со Стротманом и Радовановичем сзади», - говорится в опубликованном заявлении Конте. Традиционная пресс-конференция тренера была отменена из-за случаев коронавируса в клубе.

«Интер» и «Дженоа» начнут матч сегодня, двадцать восьмого февраля, в 17:00 по московскому времени.