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​Конте: «Нам нельзя очаровываться комплиментами»

28 Февраля 2021, 15:37,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте предостерегает своих футболистов от самоуспокоенности перед матчем против «Дженоа».

«Это будет важная игра, мы должны найти правильный баланс и быть готовыми к положительным и отрицательным моментам.

Мы уже реагировали на негативные моменты, а теперь нам не стоит очаровываться комплиментами. Мы должны подтвердить, что переживаем позитивный момент.

«Дженоа» - очень хорошо организованная команда с чёткой идентичностью. Они нашли хороший баланс со Стротманом и Радовановичем сзади», - говорится в опубликованном заявлении Конте. Традиционная пресс-конференция тренера была отменена из-за случаев коронавируса в клубе.

«Интер» и «Дженоа» начнут матч сегодня, двадцать восьмого февраля, в 17:00 по московскому времени.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Дженоа, Антонио Конте
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