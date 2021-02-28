«Интер» разгромил «Дженоа», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Удинезе»

«Интер» продолжает стремительно мчаться к чемпионскому титулу Серии А. В воскресенье команда Антонио Конте разгромила достаточно крепкий «Дженоа» со счетом 3:0. Ромелу Лукаку открыл счет уже на первой минуте, также забивали Маттео Дармиан и Алексис Санчес. Отрыв «Интера» от второго места вырос до семи очков.

В параллельной игре свой шанс получил Александр Кокорин, который заменил Франка Рибери на заключительную четверть матча с «Удинезе». К сожалению, россиянину не удалось себя проявить, а его команда пропустила решающий гол на 87-й минуте - 0:1.





