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«Интер» разгромил «Дженоа», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Удинезе»

28 Февраля 2021, 18:56,

«Интер» продолжает стремительно мчаться к чемпионскому титулу Серии А. В воскресенье команда Антонио Конте разгромила достаточно крепкий «Дженоа» со счетом 3:0. Ромелу Лукаку открыл счет уже на первой минуте, также забивали Маттео Дармиан и Алексис Санчес. Отрыв «Интера» от второго места вырос до семи очков.

В параллельной игре свой шанс получил Александр Кокорин, который заменил Франка Рибери на заключительную четверть матча с «Удинезе». К сожалению, россиянину не удалось себя проявить, а его команда пропустила решающий гол на 87-й минуте - 0:1.

Протокол игры  
Интер Милан 3:0 Дженоа
(1:0) Лукаку Ромелу 1'    
(2:0) Дармиан Маттео 69'    
(3:0) Санчес Алексис 79'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео   84' (Д'Амброзио Данило (   84') Барелла Николо   84' (Видаль Артуро (   84') Брозович Марсело   76' (Гальярдини Роберто (   76') Эриксен Кристиан Перишич Иван   84' (Янг Эшли (   84') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   76' (Санчес Алексис (   76')
Запасные: Весино Матиас Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
Перин Маттиа Гольданига Эдоардо Радованович Иван   46' (Онгене Жером (   46') Сапата Кристиан   19' Гильоне Паоло   62' (Шомуродов Элдор (   62') Стротман Кевин   40'   46' (Бехрами Валон (   46') Ровелла Николо Мелегони Филиппо   71' (Портанова Маноло (   71') Циборра Леннарт Пьяца Марко Скамачча Джанлука   62' (Пандев Горан (   62')
Запасные: Мазиелло Андреа Кришито Доменико Бадель Милан Зайц Миха Дестро Маттиа Маркетти Федерико Дзаппакоста Давиде
28 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Протокол игры  
Удинезе 1:0 Фиорентина
(1:0) Несторовски Илья 87'    
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин Нюйтинк Брэм Молина Науэль   90' (Де Майо Себастьян (   90') Де Пауль Родриго Уолас Соуза Макенго Жан-Виктор   70' (Арслан Толгай-Али (   70') Стрюгер-Ларсен Йенс Льоренте Фернандо   74'   77' (Jayden Braaf (   77') Несторовски Илья
Запасные: Гаспарини Мануэль Самир Каэтано Окака Стефано Мичин Петар Скуффет Симоне
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман   88' (Валеро Борха (   88') Мартинес Лукас II   64' Малку Кевин   79' (Касерес Мартин (   79') Эйссерик Валентин   88' (Монтьель Кристобаль (   88') Пульгар Эрик Кастровилли Гаэтано   79' (Амрабат Софьян (   79') Бираги Кристиано Рибери Франк   69' (Кокорин Александр (   69'   90') Влахович Душан
Запасные: Росати Антонио Оливера Максимильяно Роша Игор II Кальехон Хосе Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо Баррека Антонио
28 февраля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры  
Кротоне 0:2 Кальяри
    56' Паволетти Леонардо (0:1)
    60' Педро Жоао (0:2)
Кордац Алекс Перейра Педру II Магальян Лисандро   59' Големич Владимир Луперто Себастьяно Рисполи Андреа   65' (Сими Нванкво (   65') Вулич Милош   20' (Дзанеллато Никколо (   20') Молина Сальваторе   39' (Эдуардо Энрике (   39') Мессьяс Жуниор Уна Адам Ди Кармине Самуэль   38'   65' (Реца Аркадиуш (   65')
Запасные: Ривьер Эммануэль Креспи Джан Марко Куомо Джузеппе Марроне Лука Петриччоне Якопо Феста Марко Рохас Луис Д'Априле Джиованни
Краньо Алессио Чеппители Лука   4' Годин Диего Ругани Даниэле   47' Нандес Найтан Марин Рэзван Наингголан Раджа Дункан Альфред   66' (Дейола Алессандро (   66') Ликояннис Хараламбос   10'   76' Паволетти Леонардо   66' (Симеоне Джованни (   66') Педро Жоао   77' (Асамоа Квадво (   77')
Запасные: Калабрези Артуро Клаван Рагнар Валюкевич Себастьян Черри Альберто Дзаппа Габриэле Викарио Гульельмо Перейро Гастон Арести Симоне Трипальделли Алессандро
28 февраля. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).



 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Фиорентина, Александр Кокорин, Дженоа, Удинезе
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