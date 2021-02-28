«Интер» разгромил «Дженоа», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Удинезе»

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28 Февраля 2021, 18:56,
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«Интер» продолжает стремительно мчаться к чемпионскому титулу Серии А. В воскресенье команда Антонио Конте разгромила достаточно крепкий «Дженоа» со счетом 3:0. Ромелу Лукаку открыл счет уже на первой минуте, также забивали Маттео Дармиан и Алексис Санчес. Отрыв «Интера» от второго места вырос до семи очков.
В параллельной игре свой шанс получил Александр Кокорин, который заменил Франка Рибери на заключительную четверть матча с «Удинезе». К сожалению, россиянину не удалось себя проявить, а его команда пропустила решающий гол на 87-й минуте - 0:1.
Протокол игры
|Интер Милан
|3:0
|Дженоа
|(1:0) Лукаку Ромелу 1'
|(2:0) Дармиан Маттео 69'
|(3:0) Санчес Алексис 79'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео 84' ( Д'Амброзио Данило ( 84') • Барелла Николо 84' ( Видаль Артуро ( 84') • Брозович Марсело 76' ( Гальярдини Роберто ( 76') • Эриксен Кристиан • Перишич Иван 84' ( Янг Эшли ( 84') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 76' ( Санчес Алексис ( 76')
Запасные: Весино Матиас • Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
Перин Маттиа • Гольданига Эдоардо • Радованович Иван 46' ( Онгене Жером ( 46') • Сапата Кристиан • 19'Гильоне Паоло 62' ( Шомуродов Элдор ( 62') • Стротман Кевин 40' 46' ( Бехрами Валон ( 46') • Ровелла Николо • Мелегони Филиппо 71' ( Портанова Маноло ( 71') • Циборра Леннарт • Пьяца Марко • Скамачча Джанлука 62' ( Пандев Горан ( 62')
Запасные: Мазиелло Андреа • Кришито Доменико • Бадель Милан • Зайц Миха • Дестро Маттиа • Маркетти Федерико • Дзаппакоста Давиде
28 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|Удинезе
|1:0
|Фиорентина
|(1:0) Несторовски Илья 87'
Муссо Хуан • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин • Нюйтинк Брэм • Молина Науэль 90' ( Де Майо Себастьян ( 90') • Де Пауль Родриго • Уолас Соуза • Макенго Жан-Виктор 70' ( Арслан Толгай-Али ( 70') • Стрюгер-Ларсен Йенс • Льоренте Фернандо 74' 77' ( Jayden Braaf ( 77') • Несторовски Илья
Запасные: Гаспарини Мануэль • Самир Каэтано • Окака Стефано • Мичин Петар • Скуффет Симоне
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман 88' ( Валеро Борха ( 88') • Мартинес Лукас II • 64'Малку Кевин 79' ( Касерес Мартин ( 79') • Эйссерик Валентин 88' ( Монтьель Кристобаль ( 88') • Пульгар Эрик • Кастровилли Гаэтано 79' ( Амрабат Софьян ( 79') • Бираги Кристиано • Рибери Франк 69' ( Кокорин Александр ( 69' ) • 90'Влахович Душан
Запасные: Росати Антонио • Оливера Максимильяно • Роша Игор II • Кальехон Хосе • Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо • Баррека Антонио
28 февраля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Протокол игры
|56' Паволетти Леонардо (0:1)
|60' Педро Жоао (0:2)
Кордац Алекс • Перейра Педру II • Магальян Лисандро • 59'Големич Владимир • Луперто Себастьяно • Рисполи Андреа 65' ( Сими Нванкво ( 65') • Вулич Милош 20' ( Дзанеллато Никколо ( 20') • Молина Сальваторе 39' ( Эдуардо Энрике ( 39') • Мессьяс Жуниор • Уна Адам • Ди Кармине Самуэль 38' 65' ( Реца Аркадиуш ( 65')
Запасные: Ривьер Эммануэль • Креспи Джан Марко • Куомо Джузеппе • Марроне Лука • Петриччоне Якопо • Феста Марко • Рохас Луис • Д'Априле Джиованни
Краньо Алессио • Чеппители Лука • 4'Годин Диего • Ругани Даниэле • 47'Нандес Найтан • Марин Рэзван • Наингголан Раджа • Дункан Альфред 66' ( Дейола Алессандро ( 66') • Ликояннис Хараламбос 10' • 76'Паволетти Леонардо 66' ( Симеоне Джованни ( 66') • Педро Жоао 77' ( Асамоа Квадво ( 77')
28 февраля. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Фиорентина, Александр Кокорин, Дженоа, Удинезе