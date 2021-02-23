Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Румменигге: «Счастлив, что на улицу «Интера» пришёл праздник»

23 Февраля 2021, 20:26,

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге часть своей карьеры провёл в «Интере» и сегодня радуется успехам миланского клуба в Серии А. На выходных команда Антонио Конте разгромила «Милан» (3:0) в споре за первое место.

- Я смотрел миланское дерби и очень польщен результатом. Я поздравил друга Беппе Маротту, я счастлив, что на улицу «Интера» пришел праздник после многих лет неудач. Команда является главным фаворитом на завоевание Скудетто. Я от всего сердца желаю ей победы, потому что болельщики заслуживают этого. Я скрестил пальцы, - приводит слова Румменигге Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Бавария, Карл-Хайнц Румменигге
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