Румменигге: «Счастлив, что на улицу «Интера» пришёл праздник»

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге часть своей карьеры провёл в «Интере» и сегодня радуется успехам миланского клуба в Серии А. На выходных команда Антонио Конте разгромила «Милан» (3:0) в споре за первое место.

- Я смотрел миланское дерби и очень польщен результатом. Я поздравил друга Беппе Маротту, я счастлив, что на улицу «Интера» пришел праздник после многих лет неудач. Команда является главным фаворитом на завоевание Скудетто. Я от всего сердца желаю ей победы, потому что болельщики заслуживают этого. Я скрестил пальцы, - приводит слова Румменигге Football Italia.