У игроков и тренеров «Интера» коронавирус не обнаружен

У руководителей «Интера» диагностировали коронавирус. В четверг заболевание подтвердили у Беппе Маротты, Пьеро Аусилио и Алессандро Антонелли. Также сообщалось о положительном анализе у клубного юриста Анджело Капеллини и неназванного члена технического персонала.

Sky Sport Italia сообщает, что все футболисты и тренеры немедленно прошли тестирование на коронавирус, и все тесты оказались отрицательными.

Напомним, что ранее стало известно о переносе матча Серии А «Торино» - «Сассуоло» из-за 10 заболевших игроков «гранатовых». Также под вопросом запланированный на вторник матч туринцев с «Лацио».