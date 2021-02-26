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У игроков и тренеров «Интера» коронавирус не обнаружен

26 Февраля 2021, 17:24,

У руководителей «Интера» диагностировали коронавирус. В четверг заболевание подтвердили у Беппе Маротты, Пьеро Аусилио и Алессандро Антонелли. Также сообщалось о положительном анализе у клубного юриста Анджело Капеллини и неназванного члена технического персонала.

Sky Sport Italia сообщает, что все футболисты и тренеры немедленно прошли тестирование на коронавирус, и все тесты оказались отрицательными.

Напомним, что ранее стало известно о переносе матча Серии А «Торино» - «Сассуоло» из-за 10 заболевших игроков «гранатовых». Также под вопросом запланированный на вторник матч туринцев с «Лацио».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан
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