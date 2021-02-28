Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Верона» снова отобрала очки у «Ювентуса»

28 Февраля 2021, 00:41,

В 24-м туре чемпионата Италии «Ювентус» гостил у «Вероны» и едва не проиграл. «Старая синьора» из основных параметров превзошла оппонента лишь во владении мячом. У Аарона Ремзи было два шанса поразить чужие ворота, но мяч до голкипера не долетал. Криштиану Роналду стал автором первого гола в матче, в самом начале второго тайма расстреляв цель после грамотных действий Федерико Кьезы. В концовке острее играла «Верона», после подачи Дарко Лазовича Антонин Барак ударом головой сравнял счет, а затем уже сам Лазович сотряс перекладину ворот туринцев. «Ювентус» в третий раз кряду не смог одолеть «Верону» (1:1) и остается на третьем месте с отставанием от лидера в семь очков.

Протокол игры  
Верона 1:1 Ювентус
    49' Роналду Криштиану (0:1)
(1:1) Барак Антонин 78'    
Сильвестри Марко Маньяни Джанджакомо Гюнтер Корай Ловато Маттео Фараони Марко   84' (Бесса Даниэль (   84') Стураро Стефано   68' (Виейра Ронни (   68') Илич Иван   46' (Велозу Мигель (   46') Димарко Федерико   52' (Лазович Дарко (   52') Барак Антонин   45' Цаканьи Маттиа   84' (Давидович Павел (   84'   90') Ласанья Кевин
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Чеккерини Федерико Фавилли Андреа Пандур Ивор Тамез Адриен Сальседо Эдди
Щесны Войцех Демирал Мерих Де Лихт Маттайс   33' Алекс Сандро Кьеза Федерико   87' (Ди Пардо Алессандро (   87') Бентанкур Родриго Рабио Адриен Ремзи Аарон   18'   68' (Маккенни Уэстон (   68') Бернардески Федерико Кулушевски Деян Роналду Криштиану
Запасные: Рафья Хамза Петерс Дауда Маркес Алехандро Дрэгушин Раду Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Riccardo Capellini Буффон Джанлуиджи Аке Марли
27 февраля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Верона
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Комментарии (6)
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0
beorn_n
28 Февраля 2021, 01:38

Вот я понимаю слова Пирло про недонастрой команды. Посмотреть на крупные планы Сандро, Щесны - хихикают как дурачки. Хотя че не хихикать кое как играют а бабки на счет капают. Кьезу, Маккени, Демираля и ДеЛихта с Буффоном оставить а остальных на трансфер...

4
sagittarius
28 Февраля 2021, 01:04

В общем и целом - ничего нового в качестве игры бьянконери не наблюдается. Как не было креатива в центре поля, так и нет. Да и взяться неоткуда, поскольку нет пз с соответствующими характеристиками. Неплохо бы в раздевалке за каждый бессмысленный пас назад - пасующему молотком по колену, но и этого в команде никто сделать не способен. Печально.

1
beorn_n
28 Февраля 2021, 01:01

Описание игры и состава Ювентуса - непониятное что. Ладно Данило обкатывали как цз но Сандро?! что это такое... Есть же Дрэгушин на скамейке, зачем этого то запихали... Еще и убогого Берни. Руководству Юве стоит дождаться лета и потратить немножко денег на укрепление состава.

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0
Element-22
28 Февраля 2021, 01:01

Вот смотрю я на Ювентус.. типичный МЮ! Те же ошибки, та же «игра», та же апатия, когда что-то идёт не так и не находится палочки-выручалочки... тренд на «своих хороших пацанов» угробит топы когда-нибудь)

2
Alex1972
28 Февраля 2021, 00:48

Пеналду : Ерунда, что не выиграли, главное - я забил... Парни, мы на верном пути... Хе-хе...

1
FORZAYOU
28 Февраля 2021, 00:44

Беспросветное дно...

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