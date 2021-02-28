«Верона» снова отобрала очки у «Ювентуса»

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28 Февраля 2021, 00:41,
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В 24-м туре чемпионата Италии «Ювентус» гостил у «Вероны» и едва не проиграл. «Старая синьора» из основных параметров превзошла оппонента лишь во владении мячом. У Аарона Ремзи было два шанса поразить чужие ворота, но мяч до голкипера не долетал. Криштиану Роналду стал автором первого гола в матче, в самом начале второго тайма расстреляв цель после грамотных действий Федерико Кьезы. В концовке острее играла «Верона», после подачи Дарко Лазовича Антонин Барак ударом головой сравнял счет, а затем уже сам Лазович сотряс перекладину ворот туринцев. «Ювентус» в третий раз кряду не смог одолеть «Верону» (1:1) и остается на третьем месте с отставанием от лидера в семь очков.
Протокол игры
|49' Роналду Криштиану (0:1)
|(1:1) Барак Антонин 78'
Сильвестри Марко • Маньяни Джанджакомо • Гюнтер Корай • Ловато Маттео • Фараони Марко 84' ( Бесса Даниэль ( 84') • Стураро Стефано 68' ( Виейра Ронни ( 68') • Илич Иван 46' ( Велозу Мигель ( 46') • Димарко Федерико 52' ( Лазович Дарко ( 52') • Барак Антонин • 45'Цаканьи Маттиа 84' ( Давидович Павел ( 84' ) • 90'Ласанья Кевин
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Чеккерини Федерико • Фавилли Андреа • Пандур Ивор • Тамез Адриен • Сальседо Эдди
Щесны Войцех • Демирал Мерих • Де Лихт Маттайс • 33'Алекс Сандро • Кьеза Федерико 87' ( Ди Пардо Алессандро ( 87') • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен • Ремзи Аарон 18' 68' ( Маккенни Уэстон ( 68') • Бернардески Федерико • Кулушевски Деян • Роналду Криштиану
Запасные: Рафья Хамза • Петерс Дауда • Маркес Алехандро • Дрэгушин Раду • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Riccardo Capellini • Буффон Джанлуиджи • Аке Марли
27 февраля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Верона
Вот я понимаю слова Пирло про недонастрой команды. Посмотреть на крупные планы Сандро, Щесны - хихикают как дурачки. Хотя че не хихикать кое как играют а бабки на счет капают. Кьезу, Маккени, Демираля и ДеЛихта с Буффоном оставить а остальных на трансфер...
В общем и целом - ничего нового в качестве игры бьянконери не наблюдается. Как не было креатива в центре поля, так и нет. Да и взяться неоткуда, поскольку нет пз с соответствующими характеристиками. Неплохо бы в раздевалке за каждый бессмысленный пас назад - пасующему молотком по колену, но и этого в команде никто сделать не способен. Печально.
Описание игры и состава Ювентуса - непониятное что. Ладно Данило обкатывали как цз но Сандро?! что это такое... Есть же Дрэгушин на скамейке, зачем этого то запихали... Еще и убогого Берни. Руководству Юве стоит дождаться лета и потратить немножко денег на укрепление состава.
Вот смотрю я на Ювентус.. типичный МЮ! Те же ошибки, та же «игра», та же апатия, когда что-то идёт не так и не находится палочки-выручалочки... тренд на «своих хороших пацанов» угробит топы когда-нибудь)
Пеналду : Ерунда, что не выиграли, главное - я забил... Парни, мы на верном пути... Хе-хе...
Беспросветное дно...