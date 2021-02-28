«Верона» снова отобрала очки у «Ювентуса»

В 24-м туре чемпионата Италии «Ювентус» гостил у «Вероны» и едва не проиграл. «Старая синьора» из основных параметров превзошла оппонента лишь во владении мячом. У Аарона Ремзи было два шанса поразить чужие ворота, но мяч до голкипера не долетал. Криштиану Роналду стал автором первого гола в матче, в самом начале второго тайма расстреляв цель после грамотных действий Федерико Кьезы. В концовке острее играла «Верона», после подачи Дарко Лазовича Антонин Барак ударом головой сравнял счет, а затем уже сам Лазович сотряс перекладину ворот туринцев. «Ювентус» в третий раз кряду не смог одолеть «Верону» (1:1) и остается на третьем месте с отставанием от лидера в семь очков.