Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Пирло был раздражён вопросами эксперта о тактике

28 Февраля 2021, 09:18,

В субботу вечером «Ювентус» потерял два очка в матче против «Вероны», сыграв вничью 1:1. После игры рулевой туринской команды Андреа Пирло был раздражён вопросами эксперта Sky Sport Italia Джанкарло Падована по поводу тактики.

«У нас чрезвычайная ситуация с травмами. Я уже адаптировал Алекса Сандро в качестве центрального защитника, и мы не могли придумать ничего большего. Если нам не хватает игроков, что я должен делать?» - сказал Пирло.

«Сыграть в четыре защитника с Дрэгушином? Он никогда не играл на такой позиции, он третий центральный защитник. Вам следует внимательнее смотреть матчи, прежде чем комментировать что-то», - атаковал тренер «Ювентуса» эксперта, на что тот ответил, что смотрел игры внимательно.

«Не похоже, что вы смотрели. Дрэгушин никогда там не играл», - отметил Пирло.

«Бернардески и Кьеза оказались не на своих позициях в схеме 3-4-2-1? Извините, а кого бы вы поставили в эту схему? Они почти всегда играли на позициях атакующих вингеров», - сказал наставник «старой синьоры».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Sanich-San
28 Февраля 2021, 11:02

Ювентус нынешний это позорище, больше половины состава это шайка второсортных отбросов (Бентанкур, Рабио, Ремзи, Бернардески, Кулушевски ,не говорю уже про лавку запасных) уровня Вероны и подобных. С такой игрой и составом ни в Лиге Чемпионов ни в Серии А делать нечего. Реально стыдно за клуб. Одна единственная звезда Роналду. Ну еще Мората и Дибала. ВСЕ.

2
Juve164
28 Февраля 2021, 10:21

То есть из лз Сандро делать цз нормально, а из профильного цз Дрэгушина нет. Пирло сам себя слышит?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола