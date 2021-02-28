​Пирло был раздражён вопросами эксперта о тактике

В субботу вечером «Ювентус» потерял два очка в матче против «Вероны», сыграв вничью 1:1. После игры рулевой туринской команды Андреа Пирло был раздражён вопросами эксперта Sky Sport Italia Джанкарло Падована по поводу тактики.

«У нас чрезвычайная ситуация с травмами. Я уже адаптировал Алекса Сандро в качестве центрального защитника, и мы не могли придумать ничего большего. Если нам не хватает игроков, что я должен делать?» - сказал Пирло.

«Сыграть в четыре защитника с Дрэгушином? Он никогда не играл на такой позиции, он третий центральный защитник. Вам следует внимательнее смотреть матчи, прежде чем комментировать что-то», - атаковал тренер «Ювентуса» эксперта, на что тот ответил, что смотрел игры внимательно.

«Не похоже, что вы смотрели. Дрэгушин никогда там не играл», - отметил Пирло.

«Бернардески и Кьеза оказались не на своих позициях в схеме 3-4-2-1? Извините, а кого бы вы поставили в эту схему? Они почти всегда играли на позициях атакующих вингеров», - сказал наставник «старой синьоры».