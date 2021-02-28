​Пирло был раздражён вопросами эксперта о тактике

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28 Февраля 2021, 09:18,
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В субботу вечером «Ювентус» потерял два очка в матче против «Вероны», сыграв вничью 1:1. После игры рулевой туринской команды Андреа Пирло был раздражён вопросами эксперта Sky Sport Italia Джанкарло Падована по поводу тактики.
«У нас чрезвычайная ситуация с травмами. Я уже адаптировал Алекса Сандро в качестве центрального защитника, и мы не могли придумать ничего большего. Если нам не хватает игроков, что я должен делать?» - сказал Пирло.
«Сыграть в четыре защитника с Дрэгушином? Он никогда не играл на такой позиции, он третий центральный защитник. Вам следует внимательнее смотреть матчи, прежде чем комментировать что-то», - атаковал тренер «Ювентуса» эксперта, на что тот ответил, что смотрел игры внимательно.
«Не похоже, что вы смотрели. Дрэгушин никогда там не играл», - отметил Пирло.
«Бернардески и Кьеза оказались не на своих позициях в схеме 3-4-2-1? Извините, а кого бы вы поставили в эту схему? Они почти всегда играли на позициях атакующих вингеров», - сказал наставник «старой синьоры».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
Ювентус нынешний это позорище, больше половины состава это шайка второсортных отбросов (Бентанкур, Рабио, Ремзи, Бернардески, Кулушевски ,не говорю уже про лавку запасных) уровня Вероны и подобных. С такой игрой и составом ни в Лиге Чемпионов ни в Серии А делать нечего. Реально стыдно за клуб. Одна единственная звезда Роналду. Ну еще Мората и Дибала. ВСЕ.
То есть из лз Сандро делать цз нормально, а из профильного цз Дрэгушина нет. Пирло сам себя слышит?