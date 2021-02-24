Буффон - лучший вратарь мира с 1987 года, Дасаев и Акинфеев - в топ-50

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал лучшим голкипером за последние 33 года. Международная федерация футбольной истории и статистики просуммировала рейтинги сильнейших стражей ворот с 1987 года и подсчитала, что 43-летний вратарь был стабильно самым сильным за исследуемый период, набрав 357 очков. В топ-пятёрке также Икер Касильяс, Петр Чех, Эдвин ван дер Сар и Мануэль Нойер (200 - 260 очков). В число 50 сильнейших есть и россияне Ринат Дасаев (37) и Игорь Акинфеев (47).

Буффон начинал карьеру в «Парме» и с 2001 года играет в «Ювентусе» с перерывом на один сезона на вояж в «ПСЖ». Именитый футболист провел 176 матчей за сборную Италии, выиграв звание чемпиона мира 2006 года, а также серебро Евро-2012.