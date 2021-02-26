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Пирло: «У Дибалы нет риска проведения операции»

26 Февраля 2021, 17:01,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал обновлённую информацию о травме колена атакующего игрока Пауло Дибалы. В среду сообщалось о визите футболиста в Барселону на консультацию хирурга.

- Что касается Пауло, мы предпримем самое лучшее лечение, чтобы он как можно скорее вернулся в строй. У него нет риска проведения операции. Он побывал на консультации, и сейчас мы посмотрим, какой вариант восстановления для него будет лучшим. К сожалению, процесс выздоровления затянулся, и мы все еще не можем на него рассчитывать, - заявил Пирло на пресс-конференции.

27-летний аргентинец забил три гола в 16 матчах сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Пауло Дибала
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