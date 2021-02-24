Дибала полетел в Барселону на консультацию хирурга

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала слишком долго восстанавливается после травмы колена, и главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло начинает волноваться. По данным Goal, футболист вместе с представителем медицинского штаба клуба вылетел в Барселону на консультацию хирурга Рамона Кугата.

Дибала на протяжении шести недель проходит консервативное лечение повреждения медиальной коллатеральной связки колена. Не исключено, что аргентинцу потребуется операция.

До травмы Дибала не особо впечатлял по ходу текущего сезона, в 16 матчах забив три гола и два ассистировав партнерам.