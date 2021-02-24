Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мората пропустил тренировку

24 Февраля 2021, 19:24,

Альваро Мората не принял участия в тренировке «Ювентуса» в среду. Об этом сообщила пресс-служба «старой синьоры». Испанский форвард продолжает выздоровление от вирусной инфекции, пишет клуб на своём сайте.

Ранее появилась информация, что у Мораты был выявлен цитомегаловирус, симптомы которого схожи на симптомы гриппа и включают в себя усталость и мышечную боль. Считается, что именно по этой причине Альваро упал в обморок после матча Лиги чемпионов против «Порту».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в субботу, двадцать седьмого февраля. Соперником туринцев будет «Верона».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола