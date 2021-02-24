​Мората пропустил тренировку

Альваро Мората не принял участия в тренировке «Ювентуса» в среду. Об этом сообщила пресс-служба «старой синьоры». Испанский форвард продолжает выздоровление от вирусной инфекции, пишет клуб на своём сайте.

Ранее появилась информация, что у Мораты был выявлен цитомегаловирус, симптомы которого схожи на симптомы гриппа и включают в себя усталость и мышечную боль. Считается, что именно по этой причине Альваро упал в обморок после матча Лиги чемпионов против «Порту».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в субботу, двадцать седьмого февраля. Соперником туринцев будет «Верона».