​Пирло раскритиковал молодых игроков после потери очков

В субботу вечером «Ювентус» огорчил своих фанатов, сыграв вничью с «Вероной» со счётом 1:1. После потери двух очков наставник «старой синьоры» Андреа Пирло дал комментарий для DAZN.

«Мы разочарованы, потому что знали, что игра будет сложной и упорной. Нам удалось захватить инициативу, что было самой сложной частью дела, но мы не удержали её. Есть мелкие детали, которые, к сожалению, не понятны молодым игрокам и могут приводить к потерям очков.

Когда ты лидируешь, ты должен стараться удержать этот результат. Нам не хватало многих опытных игроков, а молодые не понимали, как проходит матч. Я попросил Роналду и Сандро поговорить с ними, но этого было недостаточно», - сказал Пирло.