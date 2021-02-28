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​Пирло раскритиковал молодых игроков после потери очков

28 Февраля 2021, 09:32,

В субботу вечером «Ювентус» огорчил своих фанатов, сыграв вничью с «Вероной» со счётом 1:1. После потери двух очков наставник «старой синьоры» Андреа Пирло дал комментарий для DAZN.

«Мы разочарованы, потому что знали, что игра будет сложной и упорной. Нам удалось захватить инициативу, что было самой сложной частью дела, но мы не удержали её. Есть мелкие детали, которые, к сожалению, не понятны молодым игрокам и могут приводить к потерям очков.

Когда ты лидируешь, ты должен стараться удержать этот результат. Нам не хватало многих опытных игроков, а молодые не понимали, как проходит матч. Я попросил Роналду и Сандро поговорить с ними, но этого было недостаточно», - сказал Пирло.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (5)
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0
Sanich-San
28 Февраля 2021, 11:02

Ювентус нынешний это позорище, больше половины состава это шайка второсортных отбросов (Бентанкур, Рабио, Ремзи, Бернардески, Кулушевски ,не говорю уже про лавку запасных) уровня Вероны и подобных. С такой игрой и составом ни в Лиге Чемпионов ни в Серии А делать нечего. Реально стыдно за клуб. Одна единственная звезда Роналду. Ну еще Мората и Дибала. ВСЕ.

0
Sanich-San
28 Февраля 2021, 11:02

Ювентус нынешний это позорище, больше половины состава это шайка второсортных отбросов (Бентанкур, Рабио, Ремзи, Бернардески, Кулушевски ,не говорю уже про лавку запасных) уровня Вероны и подобных. С такой игрой и составом ни в Лиге Чемпионов ни в Серии А делать нечего. Реально стыдно за клуб. Одна единственная звезда Роналду. Ну еще Мората и Дибала. ВСЕ.

2
Juve164
28 Февраля 2021, 10:18

Попросил поговорить Сандро и Рона. А ты тогда за каким х там находишься? Не можешь довести до игроков свои идеи - до свидания. Об этом говорили ещё в начале сезона игроки, что мало того, что они не понимают идеи тренера, так ещё эти самые идеи преподносит им не Пирло, а его помощники, а сам тренер в стороне где-то постоянно

0
Sanich-San
28 Февраля 2021, 11:08

Пирло уже можно сказать уволен. Сериа А - о чемпионстве можно забыть. В лиге чемпионов если даже пройдут Порту, дальше без шансов.

0
Берг_111
28 Февраля 2021, 09:37

Физрук чтоб молодые играли по чаше! он старух выпускает.

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