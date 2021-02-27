​В «Ювентусе» рассказали о ситуации с травмой Дибалы

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27 Февраля 2021, 23:33,
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Пауло Дибала не играет за «Ювентус» уже полтора месяца. Это при том, что изначально сроки восстановления аргентинского форварда от травмы колена оценивались в две-три недели. На этой неделе Дибала ездил в Барселону на консультацию к известному доктору Рамону Кугату.
«Дибала посетил специалистов в Барселоне и Инсбруке. Мнения докторов не такие плохие, как мы ожидали. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - рассказал в эфире DAZN спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.
В шестнадцати матчах нынешнего сезона Пауло Дибала записал на свой счёт три забитых гола и два голевых паса на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Фабио Паратичи