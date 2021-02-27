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​В «Ювентусе» рассказали о ситуации с травмой Дибалы

27 Февраля 2021, 23:33,

Пауло Дибала не играет за «Ювентус» уже полтора месяца. Это при том, что изначально сроки восстановления аргентинского форварда от травмы колена оценивались в две-три недели. На этой неделе Дибала ездил в Барселону на консультацию к известному доктору Рамону Кугату.

«Дибала посетил специалистов в Барселоне и Инсбруке. Мнения докторов не такие плохие, как мы ожидали. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - рассказал в эфире DAZN спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.

В шестнадцати матчах нынешнего сезона Пауло Дибала записал на свой счёт три забитых гола и два голевых паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Фабио Паратичи
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