​В «Ювентусе» рассказали о ситуации с травмой Дибалы

Пауло Дибала не играет за «Ювентус» уже полтора месяца. Это при том, что изначально сроки восстановления аргентинского форварда от травмы колена оценивались в две-три недели. На этой неделе Дибала ездил в Барселону на консультацию к известному доктору Рамону Кугату.

«Дибала посетил специалистов в Барселоне и Инсбруке. Мнения докторов не такие плохие, как мы ожидали. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - рассказал в эфире DAZN спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.

В шестнадцати матчах нынешнего сезона Пауло Дибала записал на свой счёт три забитых гола и два голевых паса на партнёров.