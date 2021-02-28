​Тренер «Вероны»: «Дали «Ювентусу» один шанс, хотя против нас играли Роналду и Кьеза»

Наставник «Вероны» Иван Юрич высказался после ничьей с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии.

«Мы допускали много ошибок. Думаю, это было не лучшее наше выступление. Мы могли бы действовать качественнее и без ряда банальных ошибок. Нужно прогрессировать, поэтому я и говорю, что мы используем наш потенциал только на 30%.

Думаю, мы дали «Ювентусу» один шанс и не более того, хотя против нас играли Федерико Кьеза и Криштиану Роналду.

Когда я говорю о 30%, то подразумеваю, что мы поработали только шесть недель, так что это только начало. В этой игре я увидел неуместные передачи, неправильные решения, но в последние полчаса мы доминировали. Повысив уровень качества, мы могли бы добиться большего», - сказал Юрич DAZN.