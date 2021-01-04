Роналду отреагировал на первую победу «Ювентуса» в 2021 году

|
04 Января 2021, 09:29,
|
|
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Удинезе» (4:1) в рамках 15-го тура чемпионата Италии. В этой встрече 35-летний португалец оформил дубль.
«Отлично, ребята! Начали 2021-й год самым удачным образом!», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».
Напомним, что благодаря голам в этом поединке Криштиану (758) обогнал легендарного бразильца Пеле (757) по количеству официальных голов за карьеру.
В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 11 поединков, в которых забил 14 мячей (четыре - с пенальти) и сделал две результативные передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду