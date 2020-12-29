Капелло: «Променял бы Дибалу только на Кейна»

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло продолжает восхищаться игрой полузащитника «старой синьоры» Пауло Дибалы.

- Коронавирус - причина не лучшей формы, особенно для игрока вроде Дибалы, которому нужно обыгрывать противников. Впечатление, что он немного незаконченный, он пленяет, но оставляет сомнения, - заявил Капелло La Gazzetta dello Sport. - Ему нужны физические кондиции, чтобы вернуться в лучшую форму. Пауло может делать на поле все, что хочет, если он в порядке, даже играя в трио с Альваро Моратой и Криштиану Роналду.

- Я бы не променял Дибалу ради Поля Погба, но, если бы мог, продал бы его, чтобы заполучить англичанина Гарри Кейна, - добавил Капелло.

Пауло Дибала заболел коронавирусом в марте.