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Капелло: «Променял бы Дибалу только на Кейна»

29 Декабря 2020, 17:24,

fratria.ru

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло продолжает восхищаться игрой полузащитника «старой синьоры» Пауло Дибалы.

- Коронавирус - причина не лучшей формы, особенно для игрока вроде Дибалы, которому нужно обыгрывать противников. Впечатление, что он немного незаконченный, он пленяет, но оставляет сомнения, - заявил Капелло La Gazzetta dello Sport. - Ему нужны физические кондиции, чтобы вернуться в лучшую форму. Пауло может делать на поле все, что хочет, если он в порядке, даже играя в трио с Альваро Моратой и Криштиану Роналду.

- Я бы не променял Дибалу ради Поля Погба, но, если бы мог, продал бы его, чтобы заполучить англичанина Гарри Кейна, - добавил Капелло.

Пауло Дибала заболел коронавирусом в марте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Фабио Капелло, Пауло Дибала
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