Роналду обогнал Пеле по количеству голов

35-летний нападающий Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», обошел легенду бразильского футбола Пеле по количеству забитых мячей.

Во вчерашней встрече с «Удинезе» (4:1) португальский бомбардир отметился 757-м и 758-м голами в официальных матчах. За «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и сборную Португалии Роналду сыграл 1032 поединка.

Что касается Пеле, то он в 812 официальных играх записал на свой счет 757 мячей.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Криштиану провел 11 матчей, в которых забил 14 голов (четыре - с пенальти) и сделал две результативные передачи.