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​Готти: «Ювентус» будет злым»

02 Января 2021, 22:50,

Global Look Press

Главный тренер «Удинезе» Лука Готти высказался по поводу предстоящего матча против «Ювентуса».

Стоит сказать, что «Ювентус» и «Удинезе» завершили 2020-й календарный год домашними поражениями от «Фиорентины» (0:3) и «Беневенто» (0:2) соответственно.

«Я ожидаю, что «Ювентус» будет возбуждённым и злым. Однако «Удинезе» находится в аналогичной ситуации и верит в свои силы. Когда мы говорим о матчах против больших клубов, есть разные фазы: отрезки, когда вам приходится страдать под давлением, и отрезки, когда у вас есть шанс воспользоваться ситуацией. Я убеждён, что «Удинезе» стал лучше справляться с разными моментами в матчах. Наша победа над «Ювентусом» в июле придала нам уверенности в себе», - сказал Готти на пресс-конференции.

«Ювентус» и «Удинезе» сыграют третьего января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Удинезе, Лука Готти
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