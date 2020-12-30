«Красно-чёрное» безумие: Символическая сборная Серии А перед паузой

В этом году борьба в Серии А накалена до предела. Никакой гегемонии одной из команд нет и близко, так что пока клубы ушли на паузу немного перевести дух, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает символическую сборную 1-й части сезона.

Джанлуиджи Доннарумма «Милан»

В это невероятно сложно поверить, но в феврале следующего года голкиперу «Милана» исполнится всего 22 года. Между тем он уже довольно давно не даёт усомниться в своём высоком классе и, кажется, обрёл уверенность в своих силах. Доннарумма не является лидером по количеству сухих матчей или по проценту отбитых ударов, но когда надо — он надёжен и вселяет уверенность в своих партнёров. Джанлуиджи, кажется, не мешают мысли о контракте, который истекает летом, он выходит на поле и прекрасно делает свою работу. Его роль в лидерстве «Милана» очень значима.

Тео Эрнандес «Милан»

Покупка у «Реала» французского защитника обернулась сказкой для «россонери». Тео Эрнандес сразу же освоился в новом клубе и выдал шикарный прошлый сезон, где он зачастую был единственным лучиком надежды. Теперь же с общим прогрессом команды ему стало только проще демонстрировать свои сильные стороны. Он прекрасно подключается к атакам и здорово чувствует момент. Впрочем, об обороне Тео также не забывает, пройти его — задача очень непростая. Да, порой он перебарщивает с грубостью, но это побочный эффект его активности. В общей сложности французский латераль забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи в Серии А и готов превзойти свои показатели образца прошлого сезона.

Костас Манолас «Наполи»

Именно «партенопейцы» пропустили в этом сезоне меньше всех голов. Огромная заслуга в этом греческого защитника. Манолас не проявляет себя как бомбардир, на фоне 4 голов в прошлом сезоне отсутствие голов сейчас выглядит странно. Зато к его непосредственным обязанностям придраться трудно. Он стабильно хорош как в верховой борьбе, так и в игре на опережение, убежать от него по-прежнему невероятно сложно, да и к подкатам греческий стоппер почти не прибегает. Всего лишь 1 жёлтая карточка на фоне того, какой футбол «Наполи» показывает в целом — действительно большое достижение Костаса. С его трансфером «Наполи» определённо угадал.

Алессио Романьоли «Милан»

Капитан «россонери» пропустил несколько матчей, и стало понятно, насколько же клуб от него зависит. Сейчас Алессио находится в замечательной форме, он уже один из старожилов «Милана» и прекрасно справляется с ролью лидера. При этом его нельзя назвать заметным защитником, очень многое в игре Романьоли не бросается в глаза, но это и есть мастерство. Алессио прекрасно умеет тактически переигрывать оппонентов, но если это не получается, всегда готов к силовой борьбе. Да и вперёд пойти Романьоли не гнушается: в 10 матчах он успел забить гол и отдать результативную передачу. От его формы и здоровья зависит, сумеет ли «Милан» побороться за скудетто.

Ашраф Хакими «Интер»

В прошлом сезоне «Интеру» очень не хватало такого игрока на правый фланг, так что приобретение одного из лучших правых латералей мира виделось большой удачей для «чёрно-синих». Хакими начал очень ярко, отдав 2 голевые передачи в 2 первых матчах, затем несколько ушёл в тень, но постепенно начал осваиваться в новых условиях. Да, был провал в Лиге чемпионов, где марокканский футболист натворил немало дел, но речь сейчас идет исключительно о Серии А, а здесь поводов для негатива мало. Хакими забил 4 гола в 13 матчах, став первым защитником в истории «Интера», кому это удавалось, а также добавил к ним 3 голевые передачи. Есть надежда, что прогресс сохранится, это далеко не всё, на что он способен.

Доменико Берарди «Сассуоло»

«Сассуоло» ушёл на паузу на 4-м месте, и в этом огромная заслуга лидера команды. Многие справедливо считают, что Берарди пересидел в «Сассуоло»: действительно, он вполне мог бы заиграть и в топ-клубе, но при Де Дзерби Доменико по-настоящему кайфует от футбола. Притом что футбол «нероверди» невероятно структурирован, игроки строго придерживаются своих позиций, Берарди позволяется на поле практически всё. Именно он отвечает за креатив, особенно с учётом спада в игре Бога. В трудный момент матча Доменико всегда может оживить игру за счёт индивидуальных действий, на его счету уже 7 голов и 4 голевые передачи, и если обойдётся без травм, то у него есть все шансы выдать свой лучший сезон.

Николо Барелла «Интер»

Ещё в прошлом сезоне Николо был очень хорош, но сейчас именно итальянский полузащитник — тот самый стержень в построениях Антонио Конте. Барелла просто незаменим и в отличие от остальных даже не получает отдыха, что не мешает ему показывать очень качественную игру. Николо успевает и отбирать мячи, и продвигать игру вперед, и раздавать голевые передачи, их набралось 4. Барелла даже забил, причём в ворота своего бывшего клуба «Кальяри». Но главное, Барелла в любой формации и с любыми партнёрами создаёт «Интеру» преимущество в центре поля и даёт невероятный объём работы. Не случайно многие видят его следующим капитаном, после Самира Хандановича.

Хакан Чалханоглу «Милан»

За время в «Милане» турецкий полузащитник успел побывать и антигероем, и запасным, а сейчас находится в зените славы. Именно Хакан создал больше всех голевых моментов в топ-5 лигах, на его счету 53 действия, тогда как ближайший преследователь совершил на 10 меньше. Сейчас Чалханоглу ведёт непростые переговоры о новом контракте, но это не мешает ему блистать и помогать партнёрам — 6 голевых передач тому подтверждение. Да, он стал реже забивать — всего 1 гол в 14 матчах, но его великолепные передачи и смертоносные стандарты куда важнее. Забивать в «Милане» могут и другие, а вот творить, как Чалханоглу, больше некому.

Генрих Мхитарян «Рома»

Переезд из Англии в Италию изначально виделся хорошим выходом для лучшего футболиста Армении последних лет. Собственно, так и получилось, Мхитарян был неплох и в прошлом сезоне, а сейчас и вовсе является самым острым полузащитником после 14 туров во всех топ-5 лигах. На его счету 7 голов и 6 голевых передач, причём все мячи забиты с игры. Стандарты в «Роме» отданы на откуп другим людям, Мхитарян же выделяется нестандартными действиями и очень здорово врывается в свободные зоны. Помимо игрового интеллекта, нельзя не отметить и физику Генриха: он отыграл все матчи и смотрелся очень свежо, а ведь именно физика порой мешала ему проявить себя в Англии.

Златан Ибрагимович «Милан»

Да, быть может, несколько странно, что в символической сборной присутствует человек, который сыграл в Серии А всего лишь 6 матчей. Но, во-первых, его зовут Златан, а во-вторых, он наколотил в них 10 мячей, а заодно и отдал голевую передачу. А главное, Ибрагимович стал настоящим лидером «Милана» и, по сути, задал старт такому отрезку. В нужный момент он брал на себя ответственность и в одиночку сумел вытащить несколько матчей. Кто знает, был бы «Милан» наверху, если бы не фантастический старт от шведского нападающего? Его возвращение, безусловно, станет знаковым событием для всех в клубе.

Криштиану Роналду «Ювентус»

В прошлом сезоне Криштиану не сумел выиграть гонку бомбардиров Серии А, но очень хочет сделать это сейчас. На текущий момент он лидирует в ней, забив в 10 матчах 12 голов. Конечно, не обошлось и без одиннадцатиметровых, но их, в конце концов, тоже надо реализовывать (однажды Роналду это не удалось сделать). К тому же именно португалец является лидером по ударам в чемпионате Италии, а что более примечательно, бьёт Роналду кучно, каждый 2-й удар попадает в створ — удивительный показатель. «Ювентус» даже слишком зависим от своего лидера, но Криштиану делает всё возможное, чтобы это было оправдано, а их связка с Моратой — изюминка в атаке «бьянконери».

Сергей Румянцев