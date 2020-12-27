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Роналду: «Скучно играть на пустых стадионах»

27 Декабря 2020, 21:46,

Global Look Press

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду недоволен тем, что на протяжении второй половины 2020 года приходится преимущественно играть на стадионах без болельщиков.

- Если честно, скучно играть на пустых стадионах, - отметил Роналду во время церемонии вручения наград the Globe Soccer Awards. - Я уважаю все протоколы, потому что здоровье на первом месте, но мне всё это не нравится. Я следую правилам, потому что люблю футбол, то моя страсть. Я играю для семьи, детей, болельщиков, но мне такой футбол не по душе, это очень сложно. Мне нравится, когда болельщики кричат, это меня мотивирует. Надеюсь, в 2021 году изменятся правила, и мы снова увидим заполненные стадионы, потому что футбол без болельщиков не стоит ничего.

Напомним, что европейский футбол был поставлен на паузу в марте 2020 года и вернулся с жесткими ограничениями в плане организации матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
Alex1972
27 Декабря 2020, 22:01

Это кто уважает все протоколы??... Тот, кто изоляцию нарушает в угоду личным амбициям???.. Тварь и лицемер без палочки...

1
Underdog
27 Декабря 2020, 22:13

Ты если в силу своей старости не помнишь номер скорой и пожарки, то я тебе подскажу. А то у тебя до сих пор полыхает)))

0
Alex1972
27 Декабря 2020, 22:30

Давай еще раз спой мне на бис!!... Смени пластинку... Хе-хе..

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