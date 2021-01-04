Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»

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04 Января 2021, 00:42,
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«Ювентус» реабилитировался после неудачного завершения прошлого года. В 15-м туре Серии А туринцы дома обыграли «Удинезе» со счётом 3:0. Уже с самого начала встречи команды начали создавать опасные моменты, а гол Родриго де Пауля был отменен. Позже та же участь постигла Аарона Рэмзи. У гостей еще была штанга, а решили всё удары Криштиану Роналду, который дважды забил с левого края штрафной, и Федерико Кьезы. Соперник в самой концовке, казалось, ушел от разгрома, но последнее слово было за хозяевами - Пауло Дибала отличился - 4:1.
«Ювентус» догнал идущую на третьем месте «Рому», отставание от лидера составляет 7 очков.
Протокол игры
Щесны Войцех • Данило Луис • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • 64'Алекс Сандро • Кьеза Федерико • 8'Маккенни Уэстон 33' 65' ( Мело Артур ( 65') • Бентанкур Родриго • Ремзи Аарон 74' ( Бернардески Федерико ( 74') • Дибала Пауло • Роналду Криштиану
Муссо Хуан • Де Майо Себастьян 65' ( Молина Науэль ( 65') • Бонифаци Кевин • Самир Каэтано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Де Пауль Родриго • Уолас Соуза 81' ( Макенго Жан-Виктор ( 81') • Перейра Роберто 74' ( Мандрагора Роландо ( 74') • Зеегелаар Марвин • Ласанья Кевин 74' ( Несторовски Илья ( 74') • Пуссетто Игнасио 46' ( Форестьери Фернандо ( 46')
Запасные: Гаспарини Мануэль • Палумбо Мартин • Кулибали Мамаду • Тер Авест Хидде • Арслан Толгай-Али • Скуффет Симоне
03 января. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Удинезе
Вроде бы и победа, вроде бы и надо радоваться... А поводов минимум! Дохленькая игра против середняка! И позиция догоняющего в борьбе за чемпионство. Брр. Давненько такого не было в Юве...
P.S. К слову, если бы первый гол Удинезе не отменили, неизвестно, как завершился бы матч :)
спасибо ЮВЕ , сегодня не напрягали и сделали мне плюсик в копилочку , отдельное спачибо Кришу ))
Смотрю счет 2-0. И был уверен кто забил)))
Хотя для команды такая зависимость не хорошо.
Но главное,что ты выиграл)))
Уже дико напрягают эти бараны судьи. Дибале чуть ногу не вырвали где желтая? Итак сезон для всех команд физически нагруженый, так еще и судейство в этом сезоне ниже плинтуса. Всех с победой!
С победой! Лично меня куда больше напрягал Алекс Сандро, игра которого была ниже плинтуса.
Алекс Сандро сейчас напоминает человека которому сломали ногу, она зажила и он теперь боится даже на нее наступить. Если он так и продолжит то ему точно пора на выход. Он реально после травмы как вернулся не оправдывает место на поле.
В 15-м туре Серии А туринцы дома обыграли «Удинезе» со счётом 3:0? A разве так трудно написать обзор уже после финального свистка?
Остальные голы по мнению Руслана не считаются)))
Поздно забили))) Руслан может спать хотел)))