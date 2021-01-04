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Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»

04 Января 2021, 00:42,

Global Look Press

«Ювентус» реабилитировался после неудачного завершения прошлого года. В 15-м туре Серии А туринцы дома обыграли «Удинезе» со счётом 3:0. Уже с самого начала встречи команды начали создавать опасные моменты, а гол Родриго де Пауля был отменен. Позже та же участь постигла Аарона Рэмзи. У гостей еще была штанга, а решили всё удары Криштиану Роналду, который дважды забил с левого края штрафной, и Федерико Кьезы. Соперник в самой концовке, казалось, ушел от разгрома, но последнее слово было за хозяевами - Пауло Дибала отличился - 4:1.

«Ювентус» догнал идущую на третьем месте «Рому», отставание от лидера составляет 7 очков.

Протокол игры  
Ювентус 4:1 Удинезе
     
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс   64' Алекс Сандро Кьеза Федерико   8' Маккенни Уэстон   33'   65' (Мело Артур (   65') Бентанкур Родриго Ремзи Аарон   74' (Бернардески Федерико (   74') Дибала Пауло Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих Портанова Маноло Фработта Джанлука Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Буффон Джанлуиджи Кьеллини Джорджо Кулушевски Деян
Муссо Хуан Де Майо Себастьян   65' (Молина Науэль (   65') Бонифаци Кевин Самир Каэтано Стрюгер-Ларсен Йенс Де Пауль Родриго Уолас Соуза   81' (Макенго Жан-Виктор (   81') Перейра Роберто   74' (Мандрагора Роландо (   74') Зеегелаар Марвин Ласанья Кевин   74' (Несторовски Илья (   74') Пуссетто Игнасио   46' (Форестьери Фернандо (   46')
Запасные: Гаспарини Мануэль Палумбо Мартин Кулибали Мамаду Тер Авест Хидде Арслан Толгай-Али Скуффет Симоне
03 января. Стадион "Альянц Стэдиум".



 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Удинезе
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Комментарии (9)
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0
Super fanat
04 Января 2021, 02:03

Вроде бы и победа, вроде бы и надо радоваться... А поводов минимум! Дохленькая игра против середняка! И позиция догоняющего в борьбе за чемпионство. Брр. Давненько такого не было в Юве...
P.S. К слову, если бы первый гол Удинезе не отменили, неизвестно, как завершился бы матч :)

0
ARTUR
04 Января 2021, 01:04

спасибо ЮВЕ , сегодня не напрягали и сделали мне плюсик в копилочку , отдельное спачибо Кришу ))

0
Underdog
04 Января 2021, 01:47

Смотрю счет 2-0. И был уверен кто забил)))
Хотя для команды такая зависимость не хорошо.
Но главное,что ты выиграл)))

0
beorn_n
04 Января 2021, 00:50

Уже дико напрягают эти бараны судьи. Дибале чуть ногу не вырвали где желтая? Итак сезон для всех команд физически нагруженый, так еще и судейство в этом сезоне ниже плинтуса. Всех с победой!

1
sagittarius
04 Января 2021, 00:53

С победой! Лично меня куда больше напрягал Алекс Сандро, игра которого была ниже плинтуса.

0
beorn_n
04 Января 2021, 01:09

Алекс Сандро сейчас напоминает человека которому сломали ногу, она зажила и он теперь боится даже на нее наступить. Если он так и продолжит то ему точно пора на выход. Он реально после травмы как вернулся не оправдывает место на поле.

1
sagittarius
04 Января 2021, 00:50

В 15-м туре Серии А туринцы дома обыграли «Удинезе» со счётом 3:0? A разве так трудно написать обзор уже после финального свистка?

2
Juve164
04 Января 2021, 00:54

Остальные голы по мнению Руслана не считаются)))

0
Underdog
04 Января 2021, 01:48

Поздно забили))) Руслан может спать хотел)))

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