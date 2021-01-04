Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»

«Ювентус» реабилитировался после неудачного завершения прошлого года. В 15-м туре Серии А туринцы дома обыграли «Удинезе» со счётом 3:0. Уже с самого начала встречи команды начали создавать опасные моменты, а гол Родриго де Пауля был отменен. Позже та же участь постигла Аарона Рэмзи. У гостей еще была штанга, а решили всё удары Криштиану Роналду, который дважды забил с левого края штрафной, и Федерико Кьезы. Соперник в самой концовке, казалось, ушел от разгрома, но последнее слово было за хозяевами - Пауло Дибала отличился - 4:1.

«Ювентус» догнал идущую на третьем месте «Рому», отставание от лидера составляет 7 очков.





